高醫等3院達文西治療大腸直腸癌成果 登國際期刊

高雄醫學大學附設中和紀念醫院為提升手術精準度，在高屏地區率先引進達文西機械手臂微創手術系統治療大腸直腸癌，更與和信及北醫兩家醫學中心合作蒐集605名相關手術病例研究，發現5年存活率高9成，相關成果今年8月底獲刊於SCI國際期刊「癌症」上，這是國內第一篇由三家執行達文西手臂大腸直腸手術的醫院，共同發表的報告。

大腸直腸癌發生率在台灣連續14年居10大癌症之首，死亡率也居第三，藝人余天罹患直腸癌多年的女兒余苑綺不幸過世，引起國人關注。國內醫界近年在治療大腸直腸癌上也不斷追求精進，除傳統手術及腹腔鏡手術外，高醫等院更率先引進第三代達文西機械手臂微創手術系統。

借調擔任衛福部立屏東醫院院長的高醫外科教授王照元形容，操作達文西手臂就像「打電動」，在3D螢幕上清楚看見各手術切面，再透過遠端遙控執刀，精準度更加提升，且出血量控制50CC以下，相較於傳統手術出血250CC至300CC，且出血率僅1%，差別很大。

另達文西手術可的拿乾淨淋巴結，且不必在狹小的直腸空間動大刀，增加手術風險。此外達文西手臂的「保肛率」達9成6，優於傳統刀及腹腔鏡，主要是想找回這些忌憚動大刀的病患，早期接受治療。

王照元說，達文西手臂適用於早期大腸直腸癌病患（1至3期），術後恢復快，出血量少，很多病人當天就可下床走動，過去開腹部傳統到，沒有兩周是無法出院，如今達文西手臂可減少一半住院時間，相對也節省政府健保支出，是醫病及政府三贏。

王照元也說，大腸直腸癌成因成因多，少數是因遺傳，大部分是生活習慣西化，包括紅肉攝取過多，運動量不夠，蔬果吃不夠，體內囤積過多熱量，或吸菸都是危險因素。由於初期無症狀，民眾若能定期篩檢，可及早追出。像68歲辛姓病患即是在健檢出，檢出罹患大腸直腸癌。