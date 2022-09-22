快訊

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

獨／豬哥亮離世5年…竟還有新廣告冒出？兒子親揭背後原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高醫等3院達文西治療大腸直腸癌成果 登國際期刊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高醫引進達文西機械手臂新創治療直腸癌病患，已成功執行590例手術。圖／高醫提供
高醫引進達文西機械手臂新創治療直腸癌病患，已成功執行590例手術。圖／高醫提供

高雄醫學大學附設中和紀念醫院為提升手術精準度，在高屏地區率先引進達文西機械手臂微創手術系統治療大腸直腸癌，更與和信及北醫兩家醫學中心合作蒐集605名相關手術病例研究，發現5年存活率高9成，相關成果今年8月底獲刊於SCI國際期刊「癌症」上，這是國內第一篇由三家執行達文西手臂大腸直腸手術的醫院，共同發表的報告。

大腸直腸癌發生率在台灣連續14年居10大癌症之首，死亡率也居第三，藝人余天罹患直腸癌多年的女兒余苑綺不幸過世，引起國人關注。國內醫界近年在治療大腸直腸癌上也不斷追求精進，除傳統手術及腹腔鏡手術外，高醫等院更率先引進第三代達文西機械手臂微創手術系統。

借調擔任衛福部立屏東醫院院長的高醫外科教授王照元形容，操作達文西手臂就像「打電動」，在3D螢幕上清楚看見各手術切面，再透過遠端遙控執刀，精準度更加提升，且出血量控制50CC以下，相較於傳統手術出血250CC至300CC，且出血率僅1%，差別很大。

另達文西手術可的拿乾淨淋巴結，且不必在狹小的直腸空間動大刀，增加手術風險。此外達文西手臂的「保肛率」達9成6，優於傳統刀及腹腔鏡，主要是想找回這些忌憚動大刀的病患，早期接受治療。

王照元說，達文西手臂適用於早期大腸直腸癌病患（1至3期），術後恢復快，出血量少，很多病人當天就可下床走動，過去開腹部傳統到，沒有兩周是無法出院，如今達文西手臂可減少一半住院時間，相對也節省政府健保支出，是醫病及政府三贏。

王照元也說，大腸直腸癌成因成因多，少數是因遺傳，大部分是生活習慣西化，包括紅肉攝取過多，運動量不夠，蔬果吃不夠，體內囤積過多熱量，或吸菸都是危險因素。由於初期無症狀，民眾若能定期篩檢，可及早追出。像68歲辛姓病患即是在健檢出，檢出罹患大腸直腸癌。

高醫為推動跨醫院合怍，高醫大腸直腸外科副教授黃敬文特別與北醫副院長魏柏立，大腸直腸癌團隊召集人郭立人及和信直腸外科主治醫師陳建志等，合作收集605直腸癌病患，研究發現，一至三期直腸癌患者五年總生存率和無病生存率分別為91.1%和86.3%，印證達文西機械手臂手術的安全性，台灣的臨床療效也與世界先進國家不相上下。

高醫在高屏地區率先引入第三代達文西機械手臂微創手術系統，與和信，北醫等院合作，針對大腸直腸癌病患運用達文西手臂治療的研究成果，也登SCI國際期刊。記者王昭月／攝影
高醫在高屏地區率先引入第三代達文西機械手臂微創手術系統，與和信，北醫等院合作，針對大腸直腸癌病患運用達文西手臂治療的研究成果，也登SCI國際期刊。記者王昭月／攝影

微創手術 高醫

延伸閱讀

鳥鳥不見了 12歲小胖子「弟弟」深埋脂肪裡

「長大還這樣笑，這世界只會賞你一巴掌」《小女子》20句感同身受的殘酷金句　一針戳進內心脆弱之處

助攝護腺癌抓住「一腺生機」 達文西手術傷口小恢復快

錢不是問題！主題樂園經營《狂想樂園》揭最新宣傳片 想像力是你的超能力

相關新聞

中華大學CP值說惹議 學者：入學分數越低CP值豈不越高

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日引發學位論戰，其事後向中華大學道歉，中華大學也發布聲明，但文中則聲稱中華大學「CP值」是公...

中華大學自創「CP值」引熱議 教團：算法阿Q自我貶損

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日引發學位論戰，其事後向中華大學道歉，中華大學也發布聲明，但文中則聲稱中華大學「CP」值是公...

中華大學稱「CP值第一」 學校公布計算方式解惑

民眾黨新竹市長參選人高虹安意外引發「戰學歷」爭議，中華大學昨發聲明接受高的道歉，其中提到以畢業平均薪資和指考分數計算CP...

台大妹想「休學＋整形」遭家人反對 她怒嗆：男友會養我！

許多學生以考上台大為志向，卻往往在考上以後對未來失去目標。近日一名男網友就分享，讀台大的妹妹中秋回家時提出想休學和整形，表示自己找不到上學的意義，反而更羨慕網紅們光鮮亮麗的生活。遭家人反對後，妹妹還怒嗆自己根本不需要想未來的出路，反正男友會養。

防學生網路成癮 教育部與亞洲大學推親子工作坊

年輕學生身為「數位原住民」，從小接觸各種資訊科技，許多人網路成癮。教育部與亞洲大學合推「關機也幸福」親子工作坊，透過自我...

墾丁社區生態旅遊更好玩 屏東大學注入創意新遊程

墾管處推動觀光發展與生態保育並重的生態旅遊，已拓展至11個社區，今年和屏東大學合作，盼透過學生創意發想與獨特體驗，設計與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。