台大妹想「休學＋整形」遭家人反對 她怒嗆：男友會養我！

許多學生以考上台大為志向，卻往往在考上以後對未來失去目標。近日一名男網友就分享，讀台大的妹妹中秋回家時提出想休學和整形，表示自己找不到上學的意義，反而更羨慕網紅們光鮮亮麗的生活。遭家人反對後，妹妹還怒嗆自己根本不需要想未來的出路，反正男友會養。

一名男網友在Dcard上發文表示，自家妹妹唸台大，全家人對此都很開心，父母給她生活費從來不手軟，平時也不會干涉她的生活。豈料中秋節時妹妹回家烤肉，突然帶了一個大她10歲的男友回來，還跟媽媽說她想休學，表示找不到上大學的意義，覺得在虛度很沒意義，遭媽媽反對後，妹妹一氣之下怒嗆，她根本不需要想未來的出路，反正男友會養她。

此外，妹妹也提出想要整形，因為她覺得自己長得很醜，而且比起學歷，她更羨慕那些網美光鮮亮麗的生活。原po則表示，「妹妹長得不醜非常正常，有些角度還有點像那個說在台灣吃海鮮很奢侈的人。」事後妹妹又私訊原po，希望哥哥站在自己這邊，讓他十分無奈。

該文引起近千名網友熱烈討論，「會支持你妹做這種決定的男朋友，本身也很奇怪」、「應該是交往交到腦袋壞掉吧」、「先調查一下男友的資訊吧」、「讀書讀到識人不清真的母湯欸，嚴重會耽誤她一身」、「台大邊唸邊當網美啊」。

也有網友建議，「以哥哥的身份跟他說，孩子當妳選擇放棄自己繼續努力，而是依靠別人努力所獲得東西，那妳就只是那些人的附屬品」、「我覺得跟她分析利弊，剩下能決定的永遠只有她自己，至於之後的後果也只能她自己承擔」、「可以休學啊，讓她出去外面自學跟找實習，反正她最後會覺得有大學學歷更好，因為這社會很現實，體驗完回學校或許會有不同想法」。