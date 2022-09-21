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推廣全英語授課五大任務 台師大成立EMI教學資源中心

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大今日舉行「EMI教學資源中心」揭牌儀式，會中同步啟用「英語學術素養中心諮詢室」。圖／台師大提供
台師大今日舉行「EMI教學資源中心」揭牌儀式，會中同步啟用「英語學術素養中心諮詢室」。圖／台師大提供

國立台灣師範大學110年獲教育部遴選為全國四所雙語教育重點培育大學之一，推廣全英語授課（EMI）。今年再獲得教育部補助成立「EMI教學資源中心」，將與國內其他大學分享雙語教育推動經驗，未來將承擔教師增能培訓、跨校教師社群合作、英文輔導員培訓等五大要務。

台師大今日舉行「EMI教學資源中心」揭牌儀式，會中同步啟用「英語學術素養中心諮詢室」。該諮詢室號稱師大星巴克，EMBA校友會透過捐贈諮詢室，支持雙語教育推動理念，並由校方打通兩間教室改造成文青風咖啡廳。

台師大表示，新成立EMI教學資源中心，可更有效地將各種經驗與資源分享給更多大專校院。資源中心未來將承擔五項主要任務，分別為建置跨校支持系統、EMI教師增能培訓、EMI跨校教師社群合作、EMI教學助理培訓以及學術英文輔導員培訓。

台師大說明，針對五項任務，校內已發展循序漸進且有效的系統，並於校內實施且有成效。EMI教學資源中心將以這套系統為基礎，提供各校量身訂做的資源與輔導，發展適合夥伴學校的輔導協作方案。

教務長劉美慧則說，自師大成為雙語大學以來，EMI課程數已成長超過3成，課程遍布九大學院專業課程及通識課程。110學年度第二學期修習EMI課程更超過7600人次。若其他學校開設更多EMI課程，其英語學習輔導、EMI師資培訓及EMI教學助理培訓等需求也會顯著增加，台師大EMI教學資源中心便可提供相關資源與服務。

另外，台師大已於110學年成立「英語學術素養中心」（Center for Academic Literacy，CAL）培訓各領域學術英文輔導員，並提供英語寫作和口說輔導。

副教務長兼CAL主任廖柏森也表示，CAL的初心是要協助更多學生提升學術英語能力，以確保他們能從一般英文課程順利橋接到EMI課程。目前輔導員團隊達15位，來自不同國家和學術領域，提供一對一諮詢時段和服務人次都是全國最多，而且兼顧寫作與口說輔導。CAL也有信心，可將台師大成功的輔導員培訓經驗與全國其他大學分享。

台師大 雙語教育 教育部

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