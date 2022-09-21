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文大新校長今就任 王子奇：受苦的人沒有悲觀的權利
中國文化大學八月選出第九任校長，於今日（9/21）舉行校長交接暨就職典禮，由董事長陳泰然監交，新任校長王子奇則從代理校長王淑音手中接過印信。王子奇表示，受苦的人沒有悲觀的權利，期許文大教職員繼續努力，也盼將文大打造為最貼近社會趨勢的綜合型大學。
文化大學今天舉行第九任校長交接典禮，包括陳泰然、張海燕以及多位一級主管在內，共計逾200位校內同仁出席觀禮。王淑音曾兩度代理校長救火，陳泰然除了感謝王淑音的付出，也引述瑞典名言，「風平浪靜時人人都可以當個好船長。」感謝新任校長王子奇，願意在波濤洶湧時，承擔船長的大任，引領文大面臨挑戰、走出困境。
陳泰然也表示，董事會和學校同仁都會全力支持王子奇，「因為我們命運一體，休戚與共。」並期許新任校長敢於攻頂、勇敢承擔。遭逢困難可以找到很多理由，但一定要誠實面對、虛心檢討，未來文大生存發展「不是一個人的武林」，需要大家通力合作；文大不只要走出困境，更要有競逐全球的尊榮與自我實現。
王子奇致詞時說，他「身為華岡人、一生華岡魂」，在面臨少子化浪潮的此時此刻，願勇於承擔並全力以赴。文大至今已達28萬校友，未來將致力營造文大成為校友第二個家；他也表示，文大教學與研究均有傑出成果，財務制度健全，希望在此基礎上，將文大打造為最貼近社會趨勢的綜合型大學。
王子奇也以尼采「受苦的人沒有悲觀的權利」一語，期勉文大教職員生奮起，懷憂喪志從來不是解決問題的良方。他未來將扮演整合者而不是整頓者的角色，依據凝聚共識、整合資源、建立制度、落實管考等四個基本方針，期能在最短時間解決文大長期以來的學生宿舍、交通、餐食等基本問題。
王子奇也說：「梧高鳳必至、花香蝶自來，希望大家團結一心、奮進齊心，讓文大再次發光發熱。」
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