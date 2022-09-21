馬祖北竿短坡山考古遺址有重大發現 連江縣府評估列縣考古遺址

繼亮島人及大坵考古成果之後，連江縣文化處委託國立清華大學人類學研究所在北竿短坡山進行考古遺址道路邊坡緊急處置計畫有重大發現，在短坡西南側挖掘出土大量陶器與石器，對於馬祖列島史前島嶼資源利用，與經營策略提供溯源證據的重要連結，文化處著手評估是否指定為縣定考古遺址。

文化處已於9月12日完成現勘，決議先將本考古遺址進行列冊管理，坍塌邊坡由馬祖國家風景區管理處在不影響遺址保存的前提下設置步道防護，以確保遊客安全。文資委員潘建國、王建華更提出建議，希望後續研商規劃正式的考古發掘以釐清上述問題，評估進一步指定為縣定考古遺址的可能，並更完整地認識本遺址對馬祖列島與中國東南沿海史前文化史上的重要意義。

據了解，在去年11月，清大人類學研究所教授邱鴻霖得到前縣長楊綏生提供消息，於北竿短坡山山頂發現細小破碎的疑似史前陶片，邱鴻霖即前往短坡山進行調查，並在該處南面的道路崩塌邊坡發現大量的史前陶石器與生態遺留；同年12月14日連江縣文化處長吳曉雲會同連江縣文資審議委員、馬祖國家風景區管理處人員前往現勘，確立此地點為一處蘊含豐富文物的重要史前考古遺址，並對此崩塌邊坡中所裸露的考古遺物進行搶救處置。

在文化部文資局的支持下，今年的7至8月間文化處委託清大執行「短坡山考古遺址道路邊坡緊急處置計畫」，過程中發現了大量的史前陶片、石器與生態遺留。

短坡山考古遺址的發現，從年代與考古文化上的意義而言，可視為中國東南沿海新石器時代晚期進入青銅時代之前的時期，銜補了馬祖列島史前時代距今3200-3600年前的缺環；從出土陶器器型，陶器紋飾與石器（石錛、矛鏃等）的類型與材質初步判斷，其來源極可能從閩江流域一帶直接傳入。