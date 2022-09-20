80歲教師骨折申請遠距遭校方拒絕 學生不捨氣炸：沒人性！

現今科技、網路發達，不少會議、教學都能遠距進行，特別在新冠疫情爆發後，為維持正常教學，遠距上課一度成為常態，至今仍有不少學校課程利用此方式教學。然而近日卻有北部大學學生控訴，課堂老師因大雨滑倒骨折，學校卻拒絕讓該師遠距教學，讓80歲的他必須坐輪椅到校上課，引起學生憤怒不捨。

女大生指出，該堂為通識課程，授課教師雖已高齡80歲，但上課十分認真，從不馬虎。她指出上星期老師因大雨滑倒骨折，上課時坐著輪椅並拿拐杖進來，沮喪表示學校拒絕她遠距授課的申請，讓她很心疼。同時也不滿認為，系上老師在國外不需回國上課，反而可以遠距，通識老師骨折申請遠距卻被拒，「覺得學校蠻無情的」。

心痛發文激起學生憤怒，紛紛留言「天啊！這麼雙標」、「太爛了吧」、「真的很難過，老師這樣超級不方便」、「希望學校可以讓老師遠距教學」、「超生氣。老師上課很用心，老人家願意嘗試，想必要遠距也求過學校，這到底是什麼東西啊」、「我記得我上學期老師閃到腰臨時遠距好像也沒跟學校申請」，並打算一人一信建言要求學校正視處理。

有近日上過課的學生也描述，「那時候老師講的時候真的好可憐……看他強拖著身來上課的樣子，真的鼻酸」、「真的很扯，剛好有修到老師的通識，看她這樣連上講台都很吃力真的很心疼，就算受傷也還是很認真在上課」、「上禮拜五有修老師的課，看到老師這樣真的很不捨」、「我也是那堂的學生，這樣真的超級不合理。老師都已經跌倒骨折了，年紀大恢復期也比較久，還要老師這樣爬上爬下動來動去，超級沒人性。今天看到老師撐著拐杖從輪椅慢慢坐到椅子上都覺得好心疼」。

有人也質疑老師為何不請假，養好身體後再補課，有知情者回覆「老師感覺真的是不得已才想要遠距的」。發文女大生後續表示，目前不清楚學校是用什麼理由回絕遠距申請，但老師家是老公寓沒電梯，來回都要爬4層樓很不方便。