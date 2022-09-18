她問「台大經濟VS.成大資工」怎麼選？ 眾人秒答：在意薪水選這個

許多學子在讀大學前都會審慎選擇學校或科系，畢竟這攸關到畢業後的出路發展，但到底應該要選擇學校還是科系比較好，相信這問題困擾著不少人。一名女網友表示自己在當家教，遇到學生問她台大經濟系和成大資工系該選哪個好？但她不曉得該怎麼回答，於是上網求助其他人的意見。

原PO在Dcard寫道，日前家教學生問她台大經濟系跟成大資工系該怎麼選擇，讓她不知道怎麼回答。原PO說這名學生的程度還不錯，這兩個系對他來說還算是守備範圍內，而學生也自認自制力很普通，沒有超好，但數理方面還不錯，個性也很活潑，會考慮這兩個學校和科系是因為在意未來薪水高低。

貼文一出，多數人都建議選擇資工，「薪水高低的話，資工唯一解，除非他痛恨打code吧」、「在意薪水的話那當然資工，但主要還是要看興趣啊，領域差那麼多」、「成大資」、「去成大，我很後悔來這邊（台大經濟），光環有什麼用，沒bg或語言能力的人，台大只會變成包袱，外頭只會預設台大生能力有多屌薪水有多高」、「來我們這裡（成大資工）跟著jserv好好學，實力一定不輸台清交，前提是活的下來」、「一堆醫學系都想跨資工了，你說呢」、「先問問他喜不喜歡坐在電腦螢幕前寫程式，喜歡的話就選成大資工，經濟系要家裡有人脈才有好出路」、「肯定是成大資工吧，台大經濟我也上得了，但成大資工不行」。

但也有網友力挺台大經濟，「秒選台大經濟，未來趨勢比較好」、「薪水高低的話，經濟是唯一解，尤其未來台大的校名能帶給他很多優勢，同時眼界會完全大大不同，絕對是首選台大」、「台大經濟未來發展也很好，況且台大光環是一輩子的，是我會選台大」。

還有人提供其他選擇做參考，「校名：台大，系名：資工，結論：台大資工，選我正解」、「台交資工>清成資工>文組」、「我認為台大經濟，然後去資工跟統計的課比較好」、「台大經濟，畢業後考台大資工所」、「台大經濟雙資工，未來直接走Fintech」。