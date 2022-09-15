東海建築系「台灣改裝」 獲選威尼斯建築雙年展台灣館

台灣南部的鄉間田邊出現一間用冰櫃改造的卡拉OK室，構造簡單卻功能完備，罩上塑膠套還能防雨防蚊。這間「鄉間卡拉OK」成為東海大學建築學系研究的對象，成果將在明年舉辦的｢第18屆威尼斯建築雙年展台灣館｣展出。東海大學建築系主任曾瑋表示，大家總以為鄉村步調慢，但此次的台灣館團隊卻認為鄉村是用「敏捷而柔軟」的方式回應生活中的變動，希望將台灣鄉村這種「敏捷與柔軟」當成研究目標，讓未來的台灣建築可以更直接柔軟地和環境對話。

國立台灣美術館主辦的第18屆威尼斯建築雙年展台灣館14日舉行發表會，東海大學建築學系提案的「地景中未完成的協議－台灣改裝」獲選為台灣館代表團隊。

團隊以本屆大會主題「未來實驗室 」為發想，認為廿一世紀的未來需要你我留意並重新拼湊生活周遭因時代進步而遺忘的事物。團隊選擇回到台灣的山海之間，從「真實的日常」尋找面對未來的養分。

曾瑋表示，團隊研究嘉義外海的蚵棚、嘉南平原上的溫室與梨山茶園，發現這些看似簡單素樸的微型建築，都是人類指認、理解並適應自然作用的節氣與時序後，進一步加以「改裝」的構築性回應，甚至與國際建築大師設計的作品有異曲同工之妙。策展團隊整理分析這些民間智慧，提出「協調者」、「二元性」、「義肢」、「內在性」、「中介」、「濾器」等六大關鍵字，希望提煉出面對台灣建築未來發展的可能方法。

此次展覽內容將與建築教育現場緊密結合，除了由東海大學建築學系師生共同完成展覽，更廣邀成大、淡江大學、逢甲大學等建築學系參與，完成的作品將一同於本屆威尼斯雙年展台灣館展出。曾瑋表示，「展覽即行動」，希望透過此次展覽，讓下一代建築人重新理解台灣鄉村，提出新一代的觀點。評審委員吳光庭表示，本屆參與台灣館徵選的團隊多為學校，很開心獲選團隊整合其他學校的能量，相信將能反映台灣建築無限的潛能。