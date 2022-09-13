興大研究團隊分析排遺 解開小食蟻獸野外求生秘密

台北動物園人工繁殖南美洲的小食蟻獸「小紅」逃脫，卻野外存活3個月後被尋獲。中興大學昆蟲系李後鋒教授的研究團隊取得小紅被捕捉後的野外糞便檢查，發現牠竟能找到與南美洲最相似的象白蟻作為食物，這項發表於國際期刊「生態與演化」( Ecology and Evolution)的研究為小食蟻獸的覓食行為提供一個有趣而罕見的案例，顯示人工繁殖的小食蟻獸即便在非原生地，仍具有找到與原生地相似類型食物的天生本能。

這次可以快速並精準的分析小食蟻獸野外糞便，有賴於借鏡技術相對成熟的穿山甲排遺分析方法。這項技術來自於興大昆蟲系博士後研究員孫敬閔。

在台北動物園的幫助下，孫博士多年來致力於穿山甲生態與保育研究，對於食蟻動物的糞便分析十分擅長。他表示，曾經分析過的穿山甲糞便超過200多份，這次聽聞小食蟻獸被動物園尋回，立刻想到這是一個難得的機會，可以用食性分析來探究牠是如何在野外存活和找到食物。

中興大學昆蟲學系教授李後鋒表示，小食蟻獸的原生地是南美洲，竟然能在台灣野外存活超過3個月。一開始研究團隊猜測，他可能會找台灣最常見的「台灣土白蟻」為食，但這類白蟻在中南美沒有分布。而中南美的白蟻在台灣最近的親戚是「小象白蟻」。

這次研究發現小食蟻獸竟然主要取食的白蟻是「小象白蟻」，這代表即使小食蟻獸「小紅」從沒在原生地野外生活過，天生便有找尋到與原生地最相似白蟻類群的能力。

孫敬閔說，糞便裡面也發現了14種螞蟻。這些螞蟻經過鑑定發現大多為樹棲，顯示小食蟻獸應該也常常爬到樹上覓食。這也可能是牠幸運地沒有受到流浪狗傷害的原因。