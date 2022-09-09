全台最老校犬 狗狗節前夕獲飼料加健檢

今天是9月9日台灣狗狗節，新北市內現已有50所學校飼養95隻校園犬貓，其中全台年紀最老的校犬「小黑」在樹林高中生活，現已高達21歲、相當百歲人瑞，動保處昨請獸醫為牠健檢及送上護具、保健食品、飼料，希望小黑健康久久。

為讓動物保護觀念從小扎根，新北市動保處持續推廣校園犬計畫，並持續推廣寵物長照政策，目前獲認證長照機構數量為全國最多，讓新北市老年犬貓都能享有像人類一樣完善的長照服務。

動保處昨天「狗狗節」前夕，與台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治及世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸前往樹林高中，訪視全台最年長校犬小黑，並請長照動物醫院獸醫師為牠健康檢查及送上護具、保健食品、飼料。

小黑為米克斯品種母狗，今年邁入21歳，相當於人類100歲，是學校最資深員工，牠因年紀大行動不便，走路一拐一拐，動保處今天與長照動物醫院獸醫師一同至學校為小黑健康檢查，經過獸醫師檢查，初步判斷應是體重太重導致關節負擔太大造成疼痛，獸醫師在現場為小黑進行針灸復健以減輕疼痛，希望小黑能夠繼續以校園犬姿態，守護校園陪伴全體師生。

小黑性格溫順沒有脾氣，平時就受到師生寵愛，曾有學生下課後，專程跑去川堂坐在一旁和「小黑」自言自語吐露心聲，樹林高中校長曹永央表示，小黑乖巧不亂吠，清晨5點陪警衛一起開校門，進入校內開啟鐵捲門，放學時間一到也會到大門口坐在一旁看著學生下課離校，相當有靈性。

新北市動保處表示，常見老齡犬貓有長期照護需求，飼主可以選擇轄內125間合格特定寵物長照醫療、照護機構，以減輕照護負擔，老年犬隻常見有白內障、失智、肌肉退化、牙口不好問題，需要注意食物軟硬度及營養，定期健康檢查，給予加倍愛和包容，陪高齡犬到最後，養牠終身不離不棄。 動保處昨天前往樹林高中訪視全台最年長校犬小黑。圖／新北市動保處提供

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