她家境不好半工半讀不走偏 台大女畢業 ：感謝樂觀的自己

人生中每個生命經驗都相當寶貴，唯有努力才有機會成功。有女網友分享過去學生時期因家境不好，很早就半工半讀，努力求學考上台大後，仍然為生活努力，今年她終於畢業，慶幸自己一路走來都保持樂觀，並買了「微笑項鍊」做為人生里程碑，令許多網友都覺得她的故事非常感人勵志。

原PO在Dcard上分享，過去學生時代，因家庭經濟狀況不好，很小的時候就半工半讀，做過各式各樣的打工，包括餐廳外場、超商、服飾、飲料店員等。

她慶幸自己沒有走偏，依舊認真向學，也認命資源較少、沒辦法去補習班，大家放暑假時，卻煩惱自己跟妹妹下學期的學費，求學生涯讓每個階段的老師都印象深刻，也很幸運當年考上台灣第一學府。

今年原PO畢業，她開心直呼「終於可以擺脫邊打工、邊上課的日子了！」也很開心剛畢業就獲得一份不錯的工作，終於可以不用贊助妹妹讀書。她補充，妹妹也成為自己的學妹，可以自己賺生活費了。

此外，她買了一個禮物送給自己，紀念達成小小的里程碑，也是她人生中第一次買比較好的飾品：「微笑形狀的項鍊」，並期望未來一直樂觀又開朗，「感謝那個持續保持笑容而且依然樂觀的自己」。

原PO購買微笑形狀的項鍊，感謝過去辛苦的自己，期望繼續保持樂觀開朗的心。圖擷自 Dcard

許多網友紛紛表示，「看哭了啦，祝褔妳下一個階段順利，項鍊很美妳的故事也很美」、「女孩，接下來開始為自己而活吧」、「看完好心疼妳，項鍊很有意義，記得往後要對自己好一點」、「隔著螢幕都感受到妳的喜悅，希望妳能一直都這麼樂觀開心」、「歪個樓，可以請教妳怎麼拿捏打工跟讀書的平衡嗎」。