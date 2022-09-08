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太冷門！女大生憂讀這科系沒未來 眾人勸轉系：要有心理準備

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生對於自己所讀的科系未來出路感到焦慮。示意圖／ingimage
一名女大生對於自己所讀的科系未來出路感到焦慮。示意圖／ingimage

讀大學挑選科系攸關到未來的出路發展，因此許多學子十分謹慎，希望自己的選擇是正確的。有一名女大生就在Dcard發文透露自己的科系，但她認為十分冷門，畢業後可能沒什麼前景，因此考慮是否要轉學轉科系，貼文一出，眾人紛紛力勸她讀自己喜歡的科系最重要。

原PO以「前景焦慮，這科系到底有沒有未來」為題，表示自己目前就讀銘傳大學的「都市規劃與防災學系」，但她卻質疑這個科系未來是否有出路。原PO說當親戚得知她所讀的學校科系後，都微笑點頭並假裝不尷尬地說「還不錯」、「有前景」，讓她聽了無言以對。

原PO認為以目前來說，這的確是職業缺額多的冷門科系，但她卻有疑問「在銘傳念這個科系，真的有未來嗎？就算有，是不是也是For其他學校的？」

她自認為對「都市規劃與防災學系」沒有特別擅長，但也還過得去，不過最近卻思考是否要轉學轉科系。原PO表示自己最想要念的分別是廣電以及諮商心理，但又擔心在市場大飽和的情況下，是否能脫穎而出，她明白夢想不能當飯吃，但又覺得大學就是應該要念自己熱愛的科系，因此目前正處於焦慮、拿不定主意的狀況下，讓她十分迷茫，只好發文求助鄉民們的意見。

不少人都支持原PO讀自己喜歡的科系最重要，「沒事啦，這一生做自己喜歡的事最重要，如果想都要的話也可以考慮轉系啊」、「轉！至少轉了是在自己的興趣中生活」、「都是念文組是要什麼好的職涯未來，轉妳真正想讀的最重要」、「覺得讀自己興趣的比較重要！至少自己有興趣的，心裡比較不會那麼煎熬，而且讀有興趣的，就算市場飽和還是有熱忱一定可以出頭天」。

還有網友以自身經歷分享，「要我說第一類組的科系，除了法律、會計、財經比較有確定出路和方向外，其他的科系都沒有什麼未來。我自己念企管，大學畢業也只有2萬多，工作了10幾年了，年薪大概就在50幾萬，我們同班同學有一半也都是這樣的情形，只能說在台灣不是熱門科系，就要有心理準備，可能一輩子碌碌無為」。

銘傳大學 科系

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