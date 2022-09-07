開學首周下馬威？幽默教授改編王心凌 《當你》：真的會「當你」

本周一適逢大學開學日，通常開學第一堂課大學教授會先講解課程的學期規劃，不過卻有同學拍下教授上課時的其中一張PPT，就連「達人秀迷因」也跟著在臉書分享，許多網友紛紛笑翻表示「中文真的博大精深」。

在教授的簡報上可以清楚看到，王心凌的知名歌曲《當你》被教授改編過的歌詞：「當你的眼睛，瞇著笑；當你喝可樂，當你吵；我想對你好，你從來不知道；當你，當你，也能成為嗜好」。

原歌詞是「想你，想你」，卻被教授改為「當你，當你」。達人秀迷因幽默表示「一開始以為打錯歌詞，教授說沒有，真的要當人。」王心凌前陣子因經典歌曲《愛你》再度爆紅，掀起粉絲們的回憶，人氣絲毫不減，學校教授搭上時事發揮創意做歌詞改編，令同學印象深刻。

許多網友紛紛表示，「教授用這麼溫馨的歌表達那麽兇的情緒，真的是博大精深」、「正版是：想你，想你，也能成為嗜好」、「好想上這堂課」、「教授領悟出更高深的涵意」、「做教授只是兼差，未來發展作詞才是他夢想」、「好幽默的教授」。