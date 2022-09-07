窮人翻身讀醫沒希望？滿級分資優生「聽媽媽話」改選這科系
出身貧窮如何靠知識翻轉人生？台中一中數理資優班某位學生學測拿到滿級分，但第一志願不是醫學系，而是在其母親建議「窮人要翻身讀醫科沒有希望」後，選擇了台大電機系。
PTT一名網友以「窮人小孩要翻身不能讀醫牙？」為題發文表示，他的表弟是台中一中的數理資優班前十名，成績相當優異，學測更拿下75滿級分，要上醫科絕對沒問題，最後卻選擇讀台大電機，因其母說「上市櫃公司老闆沒有醫科背景的，窮人要翻身讀醫科沒有希望」，讓該網友感嘆「話說世界前十大富豪好像真的沒有醫牙背景的」。
大家紛紛驚訝道出「你阿姨對你表弟的期望也太高」、「祖先自己不努力要怎麼要求子孫變有錢」、「世界前十大富豪一點參考價值都沒有」，還有人說「你不用幫75級分的擔心」。
看好科技業的其他網友勸諫「還在蹲住院醫師電機系同學早就年薪三百萬，等你變主治醫師電機系同學早退休了」、「選電機要拼global pay比醫牙容易的多」。
但有人反而挺醫科「科技業受市場波動程度還是比醫科大啊」、「醫師可以工作到80歲，老醫師到處可見，科技業40歲升不上去就逼退，剩創業」、「要洗階級第一代可以是醫牙啊」，更舉例鏡頭龍頭廠商大立光董事長林恩平也曾學醫當小兒科醫師，在父親林耀英退位後成了接班人。
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