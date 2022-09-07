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大學「銀彈」助推全英語課程 中山大學發200萬開班費

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中山大學教務長林伯樵分享「雙語教育推動與策略」。記者許維寧／攝影
中山大學教務長林伯樵分享「雙語教育推動與策略」。記者許維寧／攝影

教育部於後疫情時代舉行大學校院教務、校務經營主管聯席會議今天在國立暨南大學登場，中山大學、暨南大學均提出全英語專班開班、修課獎補助金，中山大學提出系所開班費200萬，讓系所可整建實驗室或改建教室；暨大除了給予教師鐘點費加給，學生修讀學分達門檻亦可得3000元獎勵金。

「大專校院學生雙語化學習計畫」以2021年至2030年為期，分兩期推動、每期五年。重點培育學校共4所包含中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學。

中山大學教務長林伯樵分享「雙語教育推動與策略」，中山大學成立全英語專班（English Medium Instruction，EMI）並挹注課程資源，110學年度起已開設學系全英語專班，3個學系初步招收70名學生；111學年起則擴張到校內7個系，共招收205名學生。

林伯樵表示，本學年7個科系包括電機工程學系、機械與機電工程學系、化學系、應用數學系、物理學系、海洋生物暨資源學系等，並再成立國際經營管理全英語學士學位學程；預計112學年再增為11個系，招生學生數將達300名。

林伯樵說，各系專班師資聘任狀況非常熱烈，全英語專班三年共有8名新聘師資員額，必修課程採全英文授課，選修課程則依學系規畫。學校也給與系所經費支持，系所開班費200萬，讓系所可陸續整建實驗室或教室改建；單一一門課則給予10萬元補助，讓老師可增聘助理，以此檢視教學軟硬體。

中山大學也協助教師進行EMI教學能力提升，除學校自主建立教師培訓計畫，林伯樵也說，110學年度開始，學校已辦理17場教師社群活動，並橫向與美國在台協會（AIT）、英國文化協會（BC）等合作教師培訓課程。

暨南大學國際長張眾卓說，配合國家教育發展政策和國際化趨勢，暨大也積極培育EMI師資，校內先修訂全英語授課補助辦法，課程經學校核定通過，授課教師鐘點費給予1.5倍計算，如果未選擇從優採計授課鐘點，每學分課程教材費可補助5000元，每門課至多申請1萬元。

張眾卓也說，暨大於107學年開始舉辦師資培訓計畫，並陸續與美國加州大學聖地牙哥分校、澳洲Queensland Institute Pty Ltd等合辦密集培訓和研習營，教師完成培訓後也多樂於分享於校內圓桌會議，傳遞給更多老師。

再者，暨大也鼓勵學生修讀EMI課程。張眾卓談到，學校EMI課程實施要點於今年3月獲得行政會議通過，本國籍學士班學生於大二期間取得EMI課程學分數達9學分或以上，可獲得3000元獎勵金；碩士班學生於碩一期間取得EMI課程學分數達6學分以上，每人同樣可獲的3000元。

中山大學 雙語教育

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