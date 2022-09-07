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清大領航營 校長高為元勉勵新生保持生活的平衡

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學新生領航營學生團隊以校長高為元的肖像設計了一枚獨一無二的磁扣。圖／清大提供
清華大學新生領航營學生團隊以校長高為元的肖像設計了一枚獨一無二的磁扣。圖／清大提供

下周就要開學，清華大學今為大學部新生舉辦領航營。校長高為元致詞勉勵新生在學業與生活等一連串的選擇中取得平衡，就像他之前應學生之邀拍攝歡迎新生的影片時，在校園裡騎乘電動滑板車，不論加速、煞車、轉彎，都要注意讓車子不致傾倒，同時抵達要去的地方。

清大今年共有2400位大學部新生入學，其中包括320位外籍生。去年的新生領航營因疫情改為線上舉行，今年終於可以實體舉辦，許多新生都非常興奮期待。

今年的新生領航營以科技感的「未來城」為主題，由學生團隊負責籌備與規畫。領航營總召、原科院學士班學生潘彥致表示，將發給每位新生一枚特別設計的接觸型智慧磁扣。新生於為期3天的領航營期間，在校園各角落參與活動都可以磁扣辨認身分，除可累積積分抽獎，還有防疫實名制的功能。

新生領航營介紹高為元出場的方式也很具科技感，走道兩側的光條會隨著校長前進或後退而感應發光，進場時校長也熱情地與同學們碰手、打招呼。此外，學生團隊還以校長的肖像設計了一枚獨一無二的磁扣，當接收台感應到校長磁扣，台上的智慧語音助理立即念出「新生高為元」及入校時間、新生編號

做好每項選擇並不容易。高為元勉勵新生，無論選擇為何都要設法取得平衡。在學習、社團活動、交友、保留一些時間給自己之間保持平衡，未來進入職場，也記得要在工作與生活之間取得平衡，在薪水與人生意義取得平衡，「Life is a balancing act!生活就是保持一種微妙的平衡。」致詞的最後，校長拿起手機，以學生為背景，與同學們自拍合影，並即刻發布到IG即時動態。

清大指出，基於防疫因素，今年參與領航營的新生都必須打滿3劑疫苗，或提出48小時內的快篩陰性證明，無法提出證明的新生也可當場在校方設置快篩站篩檢。新學年將自下周一起開學，並以實體授課為原則；學生如確診或快篩陽性，必須居家照護7天、不可入校。

清大

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