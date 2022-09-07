清大領航營 校長高為元勉勵新生保持生活的平衡

下周就要開學，清華大學今為大學部新生舉辦領航營。校長高為元致詞勉勵新生在學業與生活等一連串的選擇中取得平衡，就像他之前應學生之邀拍攝歡迎新生的影片時，在校園裡騎乘電動滑板車，不論加速、煞車、轉彎，都要注意讓車子不致傾倒，同時抵達要去的地方。

清大今年共有2400位大學部新生入學，其中包括320位外籍生。去年的新生領航營因疫情改為線上舉行，今年終於可以實體舉辦，許多新生都非常興奮期待。

今年的新生領航營以科技感的「未來城」為主題，由學生團隊負責籌備與規畫。領航營總召、原科院學士班學生潘彥致表示，將發給每位新生一枚特別設計的接觸型智慧磁扣。新生於為期3天的領航營期間，在校園各角落參與活動都可以磁扣辨認身分，除可累積積分抽獎，還有防疫實名制的功能。

新生領航營介紹高為元出場的方式也很具科技感，走道兩側的光條會隨著校長前進或後退而感應發光，進場時校長也熱情地與同學們碰手、打招呼。此外，學生團隊還以校長的肖像設計了一枚獨一無二的磁扣，當接收台感應到校長磁扣，台上的智慧語音助理立即念出「新生高為元」及入校時間、新生編號

做好每項選擇並不容易。高為元勉勵新生，無論選擇為何都要設法取得平衡。在學習、社團活動、交友、保留一些時間給自己之間保持平衡，未來進入職場，也記得要在工作與生活之間取得平衡，在薪水與人生意義取得平衡，「Life is a balancing act!生活就是保持一種微妙的平衡。」致詞的最後，校長拿起手機，以學生為背景，與同學們自拍合影，並即刻發布到IG即時動態。

清大指出，基於防疫因素，今年參與領航營的新生都必須打滿3劑疫苗，或提出48小時內的快篩陰性證明，無法提出證明的新生也可當場在校方設置快篩站篩檢。新學年將自下周一起開學，並以實體授課為原則；學生如確診或快篩陽性，必須居家照護7天、不可入校。