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台大校長遴選推薦投票 6人闖入第二階段3人遭刷

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台大校長遴選推薦投票 6人闖入第二階段3人遭刷

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大電機系教授葉丙成。記者胡經周／攝影
台大電機系教授葉丙成。記者胡經周／攝影

國立台灣大學今舉行校長遴選校務會議代表推薦投票，9名候選人中分別由李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、楊志新以及葉丙成等6人拿下三分之一票數支持，進入第二階段。10月起，將由校長遴選委員逐一向候選人進行訪談，最快10月8日前選出新任校長。

台大校長共計九名候選人，包括研發長李百祺、前代理校長郭大維、工學院院長陳文章、法律系特聘教授陳聰富、電資學院院長張耀文、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、文學院院長黃慕萱、電機系教授葉丙成、台大醫學院附設癌醫中心醫院院長楊志新，九人於八月中旬陸續舉辦完治校說明會。

台大今日上午9時至晚上7時舉行111學年度第一學期第一次臨時校務會議，並進行校長候選人推薦投票，於晚間7時左右陸續開票，九名候選人只要獲得172席校務會議代表三分之一同意票、58票，即可獲得推薦進入下一階段。

根據最終開票結果，共計6人進入第二階段，分別為李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、楊志新以及葉丙成；黃慕萱、陳聰富、張耀文等則獲不推薦。

針對進入第二階段候選人，台大校長遴選委員會9月中旬將與5名校務會議推薦候選人同時進行訪談；10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出校長當選人。

台大工學院院長陳文章。記者陳正興／攝影
台大工學院院長陳文章。記者陳正興／攝影
台大醫院癌醫中心分院院長楊志新。記者黃義書／攝影
台大醫院癌醫中心分院院長楊志新。記者黃義書／攝影
電機系特聘教授李百祺。記者侯永全／攝影
電機系特聘教授李百祺。記者侯永全／攝影
台大前代理校長郭大維。記者林伯東／攝影
台大前代理校長郭大維。記者林伯東／攝影
台大醫院雲林分院院長黃瑞仁。記者胡經周／攝影
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校長遴選 葉丙成 台灣大學

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