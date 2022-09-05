成大物理系團隊「量子操控性資源分類」研究登自然通訊

國立成功大學物理系特聘教授、前沿量子科技研究中心主任陳岳男與古煥宇博士團隊，研究「量子操縱性的完全分類與其量測不兼容性之關聯」，從「量子操縱性」基礎中找到量子資源分類的關鍵理論，成果於今（2022）年8月25日刊登在國際頂尖期刊自然通訊（Nature communications），未來應用上，在其中一端不被信任的網路環境中，可確保以合適保密的機制來行交易。。

「量子糾纏是量子力學中最神秘、違反人類經驗的現象」陳岳男表示，談到量子操控性，要先了解量子糾纏就像兩個粒子，若將其中一個粒子送到宇宙的最左端、另一個粒子送到宇宙最右端，相隔甚遠的兩個粒子，如果形成糾纏狀態，只要在宇宙最左端量測，就能影響最右端的量子狀態，發展在科技層面的話，量子操控就能做為量子通訊的基礎，藉由單光子或糾纏的光子，當在傳輸端與接受端建立密碼，進行資訊傳輸時，可確保訊息的安全性。

量子糾纏的奧秘一直都是物理學發展的重點，也是研究量子科技的特點，目前則廣泛地用在量子密碼通訊與量子計算當中。陳岳男解釋，回到這次的研究基礎，當愛因斯坦1935針對丹麥物理學家波耳的量子力學理論提出著名的EPR悖論，愛因斯坦因不滿意量子力學的詮釋方法，且根據他的相對論，沒有作用可以超越光速，然而，為了回應量子物理發展史上著名的EPR悖論，薛丁格在1936年提出了「量子操縱性」的概念，認為分開的兩個系統是各自獨立的，所以針對其中一端進行量子測量對另一端的影響是可以超越光速的，近年來，這個概念更延伸至量子資訊中的量子優越性，也就是如何將量子資源分類，這是從2000年開始一直是很熱門的話題，尤其是在量子糾纏的分類問題上，至今從未有人做過量子操控性的資源分類。

成大前沿量子科技中心前研究員、今年7月至奧地利量子光學及量子資訊中心研究所擔任博士後研究員的古煥宇表示，量子操控性的資源分類制度，好比果菜市場的水果分級機制，品相佳的水果是Ａ級、依序根據大小、好壞做評選，透過這次發表的研究，可在消費者端盲測的情況下，將量子資源做初步評選，從中辨別優劣；近幾年量子通訊相當熱門，這項研究未來也能應用在應用在國防資源安全隔離上，如果另一端在不穩定的情況下，能透過量子操控性的分類，選擇一個穩定合適的傳輸頻道（量子資源），讓加密的資訊順利傳輸出去，盼能透過這項研究，加速量子加密通訊技術的發展，未來有更多商業化的可能。

古煥宇表示，他花了3年多時間，建構出「量子操縱性的完全分類及其量測不兼容性」的理論，然而，這個分類問題最早的發想，是在前沿量子科技中心的交誼廳與西班牙的謝忠耘博士閒聊時所開啟的，基於中興大學助理教授陳信良的其數值模擬結果，發現意外的好，在陳岳男教授統籌之下，開始著手和奧地利的Costantino Budroni博士進行嚴格的理論證明。其中的討論也開啟了更多更有趣的發想，於是在與中興大學物理系、奧地利量子光學及量子資訊中心研究所（IQOQI）、西班牙光子科學研究所（ICFO）共同合作之下，將量子資源分類與其優化提出了一個全新的方向，有助於掌握量子資源優化的優勢，研究成果也登上國際頂尖自然通訊期刊。

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