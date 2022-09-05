把駕訓班搬回家練習！中山大學師生打造擬真駕駛訓練機

體感科技浪潮席捲，中山大學聯手全球體感娛樂設備龍頭智崴集團成立「多維度體感實驗室」，推動跨領域人才培育。電機工程學系師生運用虛擬實境科技與3D遊戲基礎軟體，建構擬真駕駛訓練機，百分百還原駕訓班細節，彷彿身歷其境；「音準練習器」則是讓練習音準過程更有趣。

玩家可以化身駕駛，手握方向盤、腳踩油門煞車，以D檔前行，依序完成路邊停車、倒車入庫、S形彎道、上下坡等關卡，也要停等紅綠燈、平交道停看聽，與駕訓路線別無二致。就像真實考試一般，滿70分才能順利考取駕照。

中山大學電機系碩二生王奕翔表示，他在駕訓班練習過程中，發想近年有愈來愈多用來訓練飛行員和賽車手的飛行和賽車模擬器，不只能在舒適環境進行基礎訓練，也能避免在不熟練的過程中操作不當而暴衝，減少真實傷害。同學們組隊研究，耗時半年透過遊戲製作軟體unity 3D建構遊戲。

「為了擬真場景，我們去駕訓班實際考察。」王奕翔說，團隊仿照真實路線圖換算比例尺，路寬3.2公尺換算成25格座標，遵循應考核心項目扣分，如路邊停車為扣16分且只扣一次，闖紅燈者扣32分等。車輛則使用現成3D模型，自行設計汽車性能，並考量遊戲是第一人稱視角，製作3個後照鏡，並使用照相機產生鏡相相反的視角，達成後視鏡的影像效果。

王奕翔說，最困難的部分是調整車輛的轉向與加速能力，讓駕駛體驗更貼近現實，避免煞車不靈敏或急速煞停。不過因預算有限，使用的市售賽車遊戲方向盤轉0.5圈約等同汽車方向盤轉1.5圈，手感有差，視角上需用方向盤上的方向鍵或者頭盔轉動，較為受限。但可新增路駕情境，模擬更多突發狀況。

王奕翔表示，未來可以將系統與真車進行連結，使用攝影機和其他感測器，使駕駛可以遠端對車子進行控制，可以應用到運送危險物品等，減少駕駛風險。

電機系碩士班還設計出一款小遊戲「音準練習器」，遊戲呈現惡龍正在追逐玩家，為了戰勝惡龍，玩家要對麥克風唱出樂譜，音準有在預設範圍內，就能成功對惡龍發出攻擊光波；若走音，則惡龍會吐出烈火攻擊。研究生趙晨皓表示，設計理念是將兒童學音樂過程中枯燥乏味的爬音階練習，透過這款小遊戲的，希望讓練習音準的過程更有趣。