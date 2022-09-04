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大學註冊商標類別多 民間建案、藥局掛名當心挨告

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台北車站前以台大為名之私立補習班遭台灣大學控告侵權，近日一審判補習班敗訴需賠償逾600萬元。記者曾原信／攝影
台北車站前以台大為名之私立補習班遭台灣大學控告侵權，近日一審判補習班敗訴需賠償逾600萬元。記者曾原信／攝影

國立大學因學術聲譽高，近年不少民間企業常會冠上頂尖大學頭銜以此營利，無意間便構成商標侵權。國立台灣大學統計，其108年至111年間，已發函32家公司行號要求停止使用台大商標作為公司名稱，5件進入訴訟。近年大學為維護產學研發成果，多會將校名、校徽向智慧財產局登記註冊多項商品類別，民間濫用恐會挨告。

國立大學研究和合作範圍廣，為維護產學研發，近年多將校徽、各式校名等用於註冊各領域商標。根據智慧財產局商標檢索系統，國立台灣大學不只將「TAIDA」商標註冊於第41類教育、運動及文化服務；亦註冊第42類電腦程式設計、建築物設計、土木工程設計服務。

又台大近年開辦農場推出自產鮮乳，「台大 TAIDA」則註冊第29類，包括鮮乳、優酪乳、貢丸等食品和飲品，項目可說包山包海。

台師大主任秘書林安邦表示，商標商品註冊類別範圍廣，一類別中可能包含十幾種相關產業，業務量大的學校多會根據相關領域註冊。

大學商標註冊最多者仍為第41類教育服務，台師大校徽、師大大師等均已註冊。林安邦也說，過去亦有民間團體在師大附近開設學習中心，易誤導民眾是由師大辦理，因此由律師行文請該團體改名，該團體也願意配合，雙方未走上法律途徑。周邊大至建案、小至餐飲招牌都有使用師大，但只要非用於負面形象或讓民眾混淆，多對鄰里抱持寬容態度。

大學商標遭侵權多不會立刻興訟，清大就表示，部分民間企業可能對法規不了解，通常校方發現商標遭使用會先勸導下架，蓄意侵權才會提告並要求損害賠償。

律師廖芳萱表示，國立台灣大學已將台大或TAIDA商標註冊於其中一類，其他業者不能再於該類註冊同樣名稱。又學校或私人企業會規劃未來事業版圖，先登記相關類別服務，如旅遊業者除了會登記第39類外，若其未來可能會發行周邊文創也可能會將商標一併登記於第16類。

台大 台灣大學 商標

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