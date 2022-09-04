交不到女友！台大男嘆讀「這科系」以為風光 網反讚：畢業後很香

對於許多人來說，能考上台大被視為「人生勝利組」。然而，近日一名就讀台大的男網友表示，自己從沒交過女友，國高中拚命讀書，想說考上這個學歷應該能過得很風光，「事實是作業一堆，天天都被壓榨，男女比極懸殊」，而當他看到以前念其他領域的同學，都能認識很多女生，讓他不禁大嘆「念理工就註定會少了很多的機會」，貼文掀起熱議。

該名男網友在《Dcard》發文表示，「高中男校、大學理工，未來研所工作環境大概也清一色男性，沒交過女友」，而以前念其他領域的同學不論成績好壞，都能認識很多女生、交到女友。他提到，從國高中拚命讀書，想說考上台大應該能過得很風光，但事實是作業一堆，天天都被壓榨，且男女比極懸殊，「這兩學年抽不出時間參加社團，大學生活趨近於零，頓時覺得心理不平衡」。

原PO接著表示，別說是醫牙，文組科系的地位都比我們高，「一堆人對理工的既有印象就是肥宅回收業」。此外，他一想到未來職場男女比時，就會覺得人生沒有希望了，「有些人可能覺得科系不會決定一個人交不交的到女友，但一定是正相關吧...念理工就註定會少了很多的機會，而且是少了領域相同、更有共通話題的女生的機會」。

貼文一出，隨即引發討論，網友紛紛留言「確實，真的後悔當初沒選快樂管院」、「我也是理工科系，我懂你，這邊會吐槽你的男生應該都不是理工的」、「就算是文組的，不會社交一樣交不到啊，不懂硬要推給科系欸」、「自己的問題吧，機會是自己創造的」、「科系跟交往好像沒有很直接的關係吧，你如果一直抱持這種『心理不平衡』的想法，交往困難度不低好像不是很意外」。

還有人鼓勵原PO「現在努力，將來相親的時候才能找條件好的」、「沒事的，你的能力未來可以更有選擇權，加油」、「我長得一身肥宅，然後工學院，還是交到很可愛的女友，多培養有女生喜歡的興趣就可以了」、「身為同學院的學長給你一點意見吧，念電資真的又花時間又累，不過你真的想交女友的話，可以多投資時間在課業外的事（寒暑假），最後，當你畢業領薪水後就會發現你的科系很香」。