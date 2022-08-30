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研發服務平台亮點成果獎 北科大跨校研究團隊奪特優

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國研院林博文副院長(中)和半導體中心邱佳松代理主任(右)頒發佳作獎給成功大學電機系博士候選人王家慶(左)。圖／國研院提供
國研院林博文副院長(中)和半導體中心邱佳松代理主任(右)頒發佳作獎給成功大學電機系博士候選人王家慶(左)。圖／國研院提供

國家實驗研究院今天舉辦「研發服務平台亮點成果獎」頒獎典禮。今年特優獎由台北科技大學電子工程學系教授胡心卉整合陽明交通大學、成功大學共同組成的研究團隊獲得，他們的研究成果是「異質氧化銦鎵鋅／矽互補式場效電晶體之積層型三維整合於靜態隨機存取記憶體與射頻之應用」，使用的研發服務平台是台灣半導體研究中心（半導體中心）的「先進半導體製造與高頻量測技術服務」。

國研院表示，為表彰產官學研使用國研院的研發服務平台做出頂尖的科研成果，國研院徵選「研發服務平台亮點成果獎」。特優獎團隊、北科大學電子工程學系教授胡心卉教授整合陽明交通大學、成功大學共同使用半導體中心所提供之無塵室設備與研發平台，製作出新穎之上下異質疊層的異質通道垂直堆疊互補式電晶體（CFET），並將其應用於反相器與6T靜態隨機存取記憶體（SRAM）。

國研院說，這項技術可整合至低於1奈米製程，且因具有低漏電特性，可降低功耗；上層通道之氧化銦鎵鋅更可延伸應用於製作積層型電路之射頻元件。此成果展現了能將不同通道材料及多種功能元件以一體化製程整合於同一基板上，完全實現未來對於系統整合型面板（SoP）之需求。

另有兩團隊獲得優等獎，分別由中山大學物理學系特聘教授莊豐權，以及陽明交通大學資訊工程學系教授彭文孝領銜。莊豐權團隊使用國家高速網路與計算中心（國網中心）的「台灣杉一號超級電腦」，研究晶體材料的電性、磁性、拓撲特性及熱力學性質等，了解由厚度來調控二維材料的物理機制、原子表面的吸附，以及由摻雜所導致的物理性質改變，並探討新穎的二維材料系統，以及碳基量子位元與其量子自旋的物理特性。

彭文孝團隊使用國網中心的「台灣杉二號AI超級電腦」，開發人工智慧影像與視訊壓縮技術、視訊編碼控制、影像與視訊處理、智慧運輸、智慧建築、智慧商店與3D行為辨識系統等技術。其中影像與視訊壓縮技術已被國際間以人工智慧技術進行視訊／音訊／資料編碼的組織MPAI納入可標準化的選項之一，且在國際壓縮標準組織JPEG AI委員會辦理的學習式圖像編碼競賽，獲得第二名的佳績。

另有兩團隊獲得佳作獎。其中，成功大學電機工程學系特聘教授郭泰豪團隊使用半導體中心「晶片設計與製程下線服務」，開發出「應用於下世代通訊之高效能資料轉換器」；清華大學動力機械工程學系講座教授方維倫團隊使用半導體中心「CMOS-MEMS電路設計與下線服務」，開發出「CMOS-MEMS 觸覺感測器」。

國研院副院長林博文表示，現在最前瞻的科技研究，許多都要依靠團隊合作，以及先進的軟硬體設備，這些正是國研院所建立各種研發服務平台的強項。希望藉由評選頒發「研發服務平台亮點成果獎」，鼓勵國內學研界更踴躍與國研院合作，做出具有全球競爭力的研發成果。

國研院林博文副院長(右二)和半導體中心邱佳松代理主任(右一)頒發特優獎給台北科技大學電子系胡心卉教授(左二)和成功大學電機系博士生張書維(左一)。圖／國研院提供
國研院林博文副院長(右二)和半導體中心邱佳松代理主任(右一)頒發特優獎給台北科技大學電子系胡心卉教授(左二)和成功大學電機系博士生張書維(左一)。圖／國研院提供
國研院林博文副院長(中)和國網中心張朝亮主任(右)頒發優等獎給陽明交通大學資工系彭文孝教授(左)。圖／國研院提供
國研院林博文副院長(中)和國網中心張朝亮主任(右)頒發優等獎給陽明交通大學資工系彭文孝教授(左)。圖／國研院提供
國研院林博文副院長(中)和半導體中心邱佳松代理主任(右)頒發佳作獎給清華大學動機系方維倫講座教授(左)。圖／國研院提供
國研院林博文副院長(中)和半導體中心邱佳松代理主任(右)頒發佳作獎給清華大學動機系方維倫講座教授(左)。圖／國研院提供
國研院林博文副院長(中)和國網中心張朝亮主任(右)頒發優等獎給中山大學物理系莊豐權特聘教授(左)。圖／國研院提供
國研院林博文副院長(中)和國網中心張朝亮主任(右)頒發優等獎給中山大學物理系莊豐權特聘教授(左)。圖／國研院提供

半導體 陽明交通大學

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