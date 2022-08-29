成大王奕婷等4名年輕學者 獲吳大猷先生紀念獎

學術界年輕學者的最高榮譽－科技部「吳大猷先生紀念獎」，國立成功大學111年有4位學者其研究成果兼具創新與突破，獲得肯定，分別是成大政治系副教授王奕婷、醫技系助理教授陳百昇、物理系副教授楊展其及化工系副教授龔仲偉。

成大指出，王奕婷研究主題為政黨、民主轉型、國會制度、量化研究方法，2013年在美國杜克大學取得政治學博士學位，接著到瑞典哥德堡大學政治系擔任博士後研究員，2015年回到台灣到成大任教至今。曾獲中央研究院2019年「年輕學者研究著作獎」，所研究的「侍從主義與政黨政治」因具有開創性，受到評審肯定。

陳百昇研究領域專長為非編碼型核醣核酸、核醣核酸結合蛋白、生物標記開發，2009年至2012年為台灣大學醫學院博士後研究員，2012年迄今為成大醫學實驗室科學與生物技術系助理教授。多年來從事癌症方面的研究，包括微核糖核酸功能學、癌症轉移及抗藥性、精準醫療等，曾獲得美國、台灣癌症研究學會的相關論文獎，2012年曾獲得財團法人李鎮源教授學術基金會醫學研究青年學者獎。

楊展其研究專長領域為多鐵材料、雷射分子束磊晶、複雜性氧化物、量子材料與材料物理等，從交通大學材料系一路讀到交通大學材料所，再到美國勞倫斯柏克萊國家實驗室做研究，從2009年博士班鑽進雷射分子束磊晶領域，以突破記憶體傳統儲存方式，開發出以光控制多重記憶組態、不需要傳統電路的關鍵技術，突破全球的研究成果，數度登上國際頂尖期刊。2020年曾獲得傑出人才發展基金會第8屆年輕學者創新獎、徐有庠科技論文獎。

龔仲偉研究專長為金屬有機骨架材料、電化學感測器、電催化、電化學儲能，2011年取得台大化學工程學系博士學位，2013年至2018年先後為美國西北大學化學系參訪學者及博士後研究員，2018年在教育部玉山青年學者計畫推動下返台到成大任教至今。其團隊研究多孔金屬有機骨架材料應用於能源儲存過程的離子與電子傳輸行為，成果受物理化學領域的學門指標性期刊《Physical Chemistry Chemical Physics》青睞，成為2022年5月7日發布之第17期期刊封面內頁的專題，受到全球矚目。

吳大猷紀念獎設立目的在培育青年研究人員、獎助並鼓勵學術菁英長期投入學術研究與持續提升學術表現。科技部從當年執行專題研究計畫的主持人中，遴選42歲以下，研究成果優異的副教授、副研究員或相當職級以下者。