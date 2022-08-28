外文系補第二、三專長　畢業前進台積電美國廠

外文系英美文化和思潮曾風尚一時，台大外文系亦曾為一類組學生第一志願。但隨國人英文能力提升，英文幾乎成為各領域求職「標配」。對此，語文相關科系和大學也需回應職場需求，邀請科技業大廠開設微學分課程，隨台積電在美國擴廠畢業後順利赴美國就業。

近年非英文系畢業者也多具備英文能力，連帶衝擊外文系學生就業市場，也由於國內產業側重科技業，入主科技大廠被視為一類組學生謀得高薪的管道之一。

近年文藻外語大學便推動高科技產業人才微學分課程，陸續辦理高科技產業行政助理培訓、產業助理工程師培訓課程。文藻國際事務系副教授陳玉珍表示，學校請業師、半導體領域專家入校培訓，英文系亦和台積電簽訂合作安排學生實習，目前學生實習已結束，表現不錯者，已有幾位被聘用即將前往美國工作。

英文相關科系能自我拓展觸角並不弱勢，陳玉珍也談到，若學生懂製成、對產品技術熟悉，能當科技廠業務甚至做工程師助理，系上不少畢業生就在科技公司擔任中階主管。英文需要長時間訓練才能活用，對外語相關科系而言，仍要訓練好學生的語言和態度，再鼓勵跨域學習就能有好的職涯發展。

台師大歐洲與文化觀光研究所教授劉以德也說，現代社會僅有外語能力被視為不具備專業，就業表現和薪資上易處於弱勢。對此，歐文所除了英文，也要求學生需具備法、德文等第二歐語，並設定歐語畢業門檻，也和法國兩所大學建立雙聯學位，藉由在法修課、產業實習等提升學生競爭力。

劉以德也建議，雖然近年部分大學英文系轉型為應用外語，但教師仍多是語言背景出身，建議輔系、雙主修或轉讀另一領域碩士才能將路途愈走愈廣。再者，大學不是唯一學習的管道，很多學生出社會後從頭學起、發展第二專長，也能走出一片天。