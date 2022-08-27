招生慘澹！外語學群光環褪色　只會英文遭認定專業不足

考分會統計111學年分發入學缺額，外語學群缺額數占比達該學群62.47%，為所有學群之冠。升學專家和學者分析，過去風尚一時的外語學群尤其英文系近年屢走下坡，學者更直言英文系正在沒落，社會已視英文為基本能力而非專業，職場不能只靠英文，「我在大學當英文系教授，但我告訴兒子不要來讀。」

考分會統計今年分發入學18學群中，外語學群缺額比率最高，補教統計也指出，老牌如東海、淡江、逢甲等英文與外文系分發錄取學生數均未過半；公立如東華大學英美語文學系、北市大英語教學系等分發人數亦未過半，台中教育大學英語學系更未招到人。

部分學校認為，英文系是將門檻設太高導致招不到人，升學平台大學問執行長魏佳卉表示，近年英文系跟文學院面臨同樣困境，被認為專業成分少，台灣中學生的英文能力亦呈雙峰化，英文優異者已具備語文能力，大學便不再填英文系而是改學其他專業，況且讀法律、商管等都能持續接觸英文；英文差者則更不會來讀。

魏佳卉說，選擇英文系的學生多想做翻譯、讀文學，但對照台灣就業環境可說大不利；加上近年教師職缺僧多粥少，想當中學英語教師也不若過去容易。

東海大學外語系講座教授何萬順則憂心，社會上營造英文俯拾皆是、不是專業的風氣，或多認為英文不是可專精的學科，加上大學多開辦全英文課程，當然會影響大學生主修英文的意願。

政大英國語文學系兼任教授陳超明則談到，「英文系正在沒落。」從小到大學英文的管道非常多，非英文系者英文能力也很好，讓英文系專長受社會質疑，「我在大學當英文系教授，但我告訴兒子不要來讀。」而是從小就把英文讀好，大學改專攻理工、電機。

陳超明說，很多英文系學生想學英美文學，不是讀文學沒用，而是社會僅需少數人才，以英文系為例，畢業後把文學當專業者甚至不到10%。英文系學生應「1+1+1」再修一項外語或其他領域，如政大畢業生懂俄語、阿拉伯語的學生在外語學院裡出路更佳。也建議教育主管機關應思考，英文系人才實則太多，未來是否還需要這麼多英文系。