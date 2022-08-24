清華大學成立家長專區遭酸「助長巨嬰風氣」 校方回應了

新的學年度即將開始，國立清華大學昨（23）日在臉書上發文，公布在官網上成立「學生家長專區」，幫助家長能清楚掌握相關資訊。然而，消息曝光後遭到網友狠酸「國立巨嬰培育大學」，清華大學事後也做出回應。

清華大學於官網設立「學生家長專區」，內容包含招生管道、新生資訊、學校行事曆、學生宿舍、學雜費減免、轉系成績門檻、兵役問題、社團資訊、獎學金等，都可以在專區內獲得解答。此外，校長高為元也透過臉書粉專表示，「家長也是清華大家庭重要的成員，無論您的孩子正在清華就讀，或是未來想念清華，家長專區都能幫您資訊不漏接」。 專區頁面相當簡潔明瞭。圖擷自 國立清華大學官網

消息曝光後，吸引不少負面留言湧入，「好可悲，校方居然還幫忙助長巨嬰養成風氣」、「可笑，我以為看到我兒子國中的家長專區，有沒有設立訂午餐繳費扣款的功能啊？」、「傻眼，都幾歲了不能為自己負責嗎？」、「為什麼變成巨嬰大學」、「要不要改名媽寶專區」、「國立巨嬰培育大學」。

不過，也有網友持正面回饋，「資訊完整清楚，如果有想了解的家長上網查就很清楚，這和媽寶有什麼關聯？」、「校方整理資訊給大家參考怎麼了嗎？難道原本能獨當一面的學子們，會因為多了這個專區就變媽寶嗎？」、「只是學校的好意，提供一個雙向管道，方便有需要的人可以上去了解」。

對此，清華大學向《TVBS新聞網》回應，之所以會成立「學生家長專區」，起因是校友會成員建議，讓家長更了解學校，並非讓家長追蹤特定學生，內容也參考成功大學、麻省理工學院等國內外大學做法。

此外，清華大學提到他們每年都會跟家長開新生座談會，每年的重點不外乎就是告知家長「從今天開始要放手，孩子很聰明都可以自己來」，專區是將過去家長常問的問題做彙整，讓家長能夠提早準備。