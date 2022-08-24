輔英科大「腸道精準營養」一條龍服務 客制化管理方案

輔英科技大學教師與碩士生組成跨域、跨系的「INUTRI新創團隊」，以超過萬人的腸道菌相資料為基礎，建立逾兩百多種涵蓋天然食材、植化素及益生質的精準營養資料庫，及56套互動式腸道健康飲食菜單，新創一條龍式的腸道精準營養全新服務模式，爭取教育部U-start計畫補助，協助青年學子創新創業。

輔英科大校長林惠賢表示，學校以「人的健康」為發展核心，致力於健康照護智能化，營造創新教學特色。老化及疾病預防研究中心主任葉耀宗與助理教授蔡蕙芸，攜手醫學檢驗生物技術系碩士生王瑜馨和保健營養系碩士生張瑛倫、蘇香菱，組成「INUTRI新創團隊」，贏得教育部青年發展署的U-start創新創業計畫，具體實踐營造創新教學特色與協助青年創業。

葉耀宗指出，腸道精準醫學日益盛行，提供腸道菌相檢測服務的生技公司及健檢中心如雨後春筍，但檢測後的腸道菌相數據，卻無法對應提供精準的個人化解決方案。所以團隊以個人化腸道精準營養為創業構想，結合老研中心的「腸道菌相檢測」及健康風險評估，開發「飲食-菌相分析模組」，為顧客量身打造個人化腸道精準營養管理方案。

葉耀宗說，INUTRI是個體和營養的英文字縮寫，創新核心技術為「飲食-菌相分析模組」，建置一套「飲食-菌相資料庫」，從腸型分類、多樣性分析、功能性菌群、有害菌及益生菌種分析與健康風險預測，將營養解決方案區分為6個分群及8套飲食模組，包括腸保健、菌失衡、腸發炎、腸代謝、腸免疫和腸循環。

蔡蕙芸表示，8套飲食解決方案，除了調整熱量、三大營養素及六大類食物，含五穀雜糧類、蔬菜類、水果類、奶類、豆魚蛋肉類、油脂與堅果種子類的份數外，更將食物種類細分至27類，建立200多種天然食材、植化素、益生質與對應腸道菌相資料庫。