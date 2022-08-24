快訊

B-52隔60年後再度改款裝大黃蜂雷達 服役紀錄沒有最長只有更長

入選台南必比登！名店蚵仔煎照「蚵蛋分離」 網友超傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輔英科大「腸道精準營養」一條龍服務 客制化管理方案

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
輔英科技大學教師與碩士生組成跨域、跨系的「INUTRI新創團隊」，新創一條龍式的腸道精準營養全新服務模式。圖／輔英科大提供
輔英科技大學教師與碩士生組成跨域、跨系的「INUTRI新創團隊」，新創一條龍式的腸道精準營養全新服務模式。圖／輔英科大提供

輔英科技大學教師與碩士生組成跨域、跨系的「INUTRI新創團隊」，以超過萬人的腸道菌相資料為基礎，建立逾兩百多種涵蓋天然食材、植化素及益生質的精準營養資料庫，及56套互動式腸道健康飲食菜單，新創一條龍式的腸道精準營養全新服務模式，爭取教育部U-start計畫補助，協助青年學子創新創業。

輔英科大校長林惠賢表示，學校以「人的健康」為發展核心，致力於健康照護智能化，營造創新教學特色。老化及疾病預防研究中心主任葉耀宗與助理教授蔡蕙芸，攜手醫學檢驗生物技術系碩士生王瑜馨和保健營養系碩士生張瑛倫、蘇香菱，組成「INUTRI新創團隊」，贏得教育部青年發展署的U-start創新創業計畫，具體實踐營造創新教學特色與協助青年創業。

葉耀宗指出，腸道精準醫學日益盛行，提供腸道菌相檢測服務的生技公司及健檢中心如雨後春筍，但檢測後的腸道菌相數據，卻無法對應提供精準的個人化解決方案。所以團隊以個人化腸道精準營養為創業構想，結合老研中心的「腸道菌相檢測」及健康風險評估，開發「飲食-菌相分析模組」，為顧客量身打造個人化腸道精準營養管理方案。

葉耀宗說，INUTRI是個體和營養的英文字縮寫，創新核心技術為「飲食-菌相分析模組」，建置一套「飲食-菌相資料庫」，從腸型分類、多樣性分析、功能性菌群、有害菌及益生菌種分析與健康風險預測，將營養解決方案區分為6個分群及8套飲食模組，包括腸保健、菌失衡、腸發炎、腸代謝、腸免疫和腸循環。

蔡蕙芸表示，8套飲食解決方案，除了調整熱量、三大營養素及六大類食物，含五穀雜糧類、蔬菜類、水果類、奶類、豆魚蛋肉類、油脂與堅果種子類的份數外，更將食物種類細分至27類，建立200多種天然食材、植化素、益生質與對應腸道菌相資料庫。

INUTRI新創團隊也首創一條龍式的腸道精準營養管理服務，包括非侵入式個人檢體採集套組、次世代定序腸道菌相分析平台、自動化疾病風險評估、智能化飲食-菌相分析模組、腸道健康飲食計畫及個人化腸道保健營養品。蔡蕙芸說，團隊目前已開發出至少56套腸道健康飲食菜單，可提供顧客最佳的個人化腸道健康營養解決方案。

輔英科技大學教師與碩士生組成跨域、跨系的「INUTRI新創團隊」，新創一條龍式的腸道精準營養全新服務模式。圖／輔英科大提供
輔英科技大學教師與碩士生組成跨域、跨系的「INUTRI新創團隊」，新創一條龍式的腸道精準營養全新服務模式。圖／輔英科大提供

延伸閱讀

研華展示5大智慧永續方案 推動綠色轉型

癌王「大腸癌」如何預防？ 招名威：每天一杯優格，改善腸道降26%罹患大腸癌風險！

大腸癌初期幾乎無症狀 醫師籲定期篩檢早期治療

iPhone 12用戶注意！ 蘋果宣布「聽筒災情」維修方案再延長

相關新聞

輔英科大「腸道精準營養」一條龍服務 客制化管理方案

輔英科技大學教師與碩士生組成跨域、跨系的「INUTRI新創團隊」，以超過萬人的腸道菌相資料為基礎，建立逾兩百多種涵蓋天然...

私大雪崩／「先公後私」害死私大？大學校長：高教學費應齊頭式平等

如何因應少子女化帶來的高教海嘯？有大學校長表示，政府應讓國立大學學費上調40%，將高教學費齊一為國立大學學費每年五萬元，排富後發放教育券，支持學生就讀私立大學，弭平公私大學的學雜費差異，降低社會先公後私的思維；也有校長說，美國大學共3226所，其中學生人數3000人以下者占65%，其中享有盛名者不在少數。在學費難以鬆綁的情形下，台灣難以發展小型精緻的大學，建議政府補助發展私立大學轉型為特色精緻大學。

人類史上最大自救系統 文化大學號召「永續救地球」

立法院聯合國永續發展目標策進會與台灣永續教育聯盟，今天舉辦「台灣永續教育—前進未來議事廳」，並對準聯合國17項永續發展目...

成功大學與美國普渡大學半導體領域合作簽署

國立成功大學與美國普渡大學首創台美半導體領域高教合作，佈局下一世代前瞻科技人才培育，雙方就半導體與智慧製造之教學、研究、...

少子化效應 2027年大學入學年齡人口將跌破20萬

少子化效應發威，近幾年已有大專院校陸續退場，國發會最新人口推估報告更顯示，觀察18歲大學入學年齡人口推估，2027學年度...

靜宜大學「高中生職涯探索扎根研習營」發覺自我優勢

靜宜大學連續13年舉辦高中生職涯探索扎根研習營，今年為50名高中生量身打造「傾聽你的學涯路」系列課程，體驗校方結合VR技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。