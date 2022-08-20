碩士生遇到「天使教授」！他發文盤點貼心事蹟 網友好羨慕

老師對學生的學習尤其重要，但現實中卻是好老師難求。近日有台灣碩士生在網路論壇發文，分享自己遇到的「天使教授」，他形容該教授對學生說話溫柔，課堂氣氛亦很好。即使原PO能力不強，教授都親身指導論文架構，協助解決難題。甚至會為學生買伴手禮，使原PO感恩有幸遇上好老師。

該名男學生日前在Dcard上以「遇到天使教授」為題發文，指自己正就讀2年制的碩士課程，雖然聽說該所學院不好的老師很多，但自己卻遇到了天使級的教授。該教授不單關心學生，出差時更會買伴手禮送給學生，原PO更聽說其他學院的教授會透過安排助教工作去壓榨學生，迫使他們無薪工作，但這位教授卻安排原PO擔任有薪助教，且工作量合理。此外，即使原PO自認能力不強，教授都親身指導他構思論文題目，使他十分感動。

網友看後都恭喜原PO，表示這位教授的確是個良師，「這個教授真的是神仙級別的」、「會實質意義上的指導學生就代表很盡責」、「好羨慕」；不過，亦有網友表示「能在畢業後找到好工作，才是重點，又不是在跟教授談戀愛」，不需要過分神化好老師。

台灣碩士生在網路論壇發文，感恩有幸遇上好老師。圖／取自Dcard圖片

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文章授權轉載自《香港01》