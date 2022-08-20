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清大桃園醫院將設機捷A16橫山站旁 籌備處今成立

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
清華大學桃園醫療教育研發園區與科管院EMBA在職專班教室籌備處揭牌，多人到場祝賀。圖／桃園市政府新聞處提供
清華大學桃園醫療教育研發園區與科管院EMBA在職專班教室籌備處揭牌，多人到場祝賀。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天出席清華大學桃園醫療教育研發園區籌備處，與科管院EMBA在職專班教室揭牌典禮，並與清華大學校長高為元簽署桃園市醫療教育研發園區合作意向書。

鄭文燦表示，市府與清大攜手克服種種挑戰，完成清華大學桃園醫療教育研發園區計畫審查，將於機捷A16站周邊設立清大桃園附屬醫院，病床數達910床，預計明年6月前完成用地點交。清大今天也在機捷A17站行控中心舉辦園區籌備處揭牌典禮，同時在此開設EMBA課程，市府將與清大展開醫學、教育、產業領域等全面合作，共同成長。

鄭文燦說，桃園雖然擁有林口長庚及部立桃園醫院等大型醫院，但包含蘆竹、大園、觀音、青埔等地區仍缺少大型醫院資源，航空城計畫啟動後，優先搬遷區將醫院列入優先開發設施，賀陳校長慧眼獨具，選中機捷A16站周邊7.2公頃用地，作為推動清華大學桃園醫療教育研發園區計畫的基地。A16站至桃園國際機場僅2站距離，到高鐵桃園站也是2站距離，車程皆在10分鐘以內，此外未來可透過支線連接捷運綠線到桃園市區，交通區位優。

鄭文燦說明，市府協助清大向中央爭取計畫審查過關，最後通過設立910床的醫學中心，但一般急性病床僅核定200床，確實偏少，國境醫院急性病床量能應落在300至400床，未來醫療專機落地後，患者可直送清大桃園附屬醫院就醫，機場到醫院只要10分鐘車程，未來也將持續向中央爭取擴增急性病床量能。

鄭文燦指出，清大桃園附屬醫院預定地正在整地，預計明年6月前交地，由清大規畫運用，市府會盡最大力量讓清大醫療園區及附設醫院成功營運。他期許清大桃園附屬醫院成為國內醫學發展重要場域，包含拓展跨境醫療新興領域，例如重症治療、細胞再生醫學等，打造台灣醫學重鎮。

鄭文燦說，清大高為元校長在台灣出生為醫學博士，先前在香港大學擔任副校長，清大特別延攬他回國擔任校長，承接清華的夢想，相信以高校長的專業背景，將有助於清大推動桃園醫療教育研發園區計畫。未來清大與桃園也將展開醫學、雙語教育、產業育成等領域全面合作，希望善用清大的資源，幫助桃園英語師資培訓、大手牽小手計畫等。

高為元校長表示，清華自從在新竹建校，一直努力發展醫學教育，今日夢想總算實現，他感謝市政府協助，今年是清華醫學元年，清大學士後醫學系首屆學生入學，未來清華桃園附屬醫院將朝3大方向發展，培育有仁心，以人為本的好醫師；透過轉譯醫學將臨床上的需要及痛點，尤其針對醫療資源不足地區，帶回實驗室，利用清華研究基礎，發展新的解決模式；將致力於提供當地居民一流水準的服務，拉近醫療資源懸殊的距離。

高校長也說，除了醫學領域，清華也將與桃園業界及公務機關展開多元合作，例如開設EMBA專班、推動雙語教學等。他表示，從新竹的清華園到桃園，50公里的路程，走了66年，今天是重要里程碑，清華將不斷向前。

清華大學桃園醫療教育研發園區與科管院EMBA在職專班教室籌備處揭牌。圖／桃園市政府新聞處提供
清華大學桃園醫療教育研發園區與科管院EMBA在職專班教室籌備處揭牌。圖／桃園市政府新聞處提供

部立桃園醫院 清大 鄭文燦

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