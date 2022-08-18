卡管案時代理校長郭大維發聲 「學術自由是台大人的DNA」

台大今天舉辦候選校長治校理念發表會，面對近日論文案爭議，候選人、資訊工程系特聘教授郭大維表示，學術自由形同台大人的DNA，學術自由若受到外界挑戰將會一一克服。

台大今天舉行第四場校長候選人治校說明，郭大維接受媒體聯訪並回應近期學倫案。郭大維說，在危難時期台大師生都能做出最理性的判斷，若擔任台大校長且又發生學倫相關案件，有信心跟教職員工生一起面對。

郭大維也說，學倫事件不可能永遠不發生，但重要的在於文化養成，校園必須培養出對學術倫理尊重的文化，才能在追求卓越的研究路途上越走越穩健。台大也要記取教訓，但絕大多數的老師都不會刻意為之，「我對台大有信心。」

郭大維也形容，學術自由形同台大人的DNA，歷任校長均捍衛學術自由，學術自由若受到外界挑戰也會一一克服。

郭大維亦說明治校理念，台大需提升教學品質，盼推動「虛實雙校園」連結國際夥伴、產學單位、校友等打造循環圈（NTU Circles）。郭大維表示，透過虛實平台台大師生可以和全世界合作，把想法放到平台做實驗「誰說一定要到其他國家去。」應用虛實整合讓台大彈性運作。

郭大維表示，虛實雙校園能無遠弗屆和他國合作，世界已改變，應該在短時間內讓學生學到更多，希望以虛實雙校園為基底，整合台大研發和國際化能量，結合國內外學術卓越並建構跨域校園、扶弱激強。

郭大維說，盼提升教師多元獎勵機制、建立教學講座，並建立台大前瞻研究院深化研究和影響力，「請大師來深化研究，也培養自己的大師。」

郭大維也談到，校長應出面協助各領域爭取資源，打造人文跟科學並重的校園，盼推動台大人文社會講座，當社會面對相關議題時讓教師來提供想法、回應社會。

台大也要建設一流環境，郭大維說，台灣教授薪資太低無法攬才，盼提升新聘教師入職誘因、建設人才養成機制；也努力提供獎學金予學生，強化教師、研究人員、研究生的結構。

郭大維承諾，若當上校長會不間斷全面檢討制度問題，積極與政府協力合作，追求政府、台大和高等教育雙贏；也盼推動院系單位分潤分工，經濟好的院系應幫助經濟弱勢院系，並提升永續基金規模。