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北醫楓杏2度來金門辦營隊 盼啟發學生對醫學的興趣

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
臺北醫學大學李飛鵬名譽教授致贈感謝狀給衛生局長李錫鑫。圖／縣府提供
臺北醫學大學李飛鵬名譽教授致贈感謝狀給衛生局長李錫鑫。圖／縣府提供

金門縣政府與各界的支持下，台北醫學大學楓杏醫學青年服務團（北醫楓杏）今天再次展開為期3天的「金門縣高中生物醫學研習營」，期許能帶給當地國高中學生豐富的醫學專業課程及有趣的實驗，啟發他們對醫學的興趣與熱忱。

金門高中生物醫學研習營今天上午於金門高中科學大樓2樓國際會議廳舉辦隆重的開訓活動，包括台北醫學大學李飛鵬名譽教授、金門縣政府教育處長黃雅芬、金門衛生局長李錫鑫、金門高中校長許自佑、救國團金門縣團委會總幹事陳林淳、北醫楓林幸服務團團長劉瑋杰皆出席致詞勉勵參加學員。

據了解，北醫楓杏前往偏遠離島地區服務已有數年，目前足跡遍及宜蘭、花蓮、台東、馬祖、澎湖等地，超過一萬名學子受惠。

今年更是2度抵金辦理金門縣高中生物醫學研習營，營隊中邀請北醫大授課經驗豐富的老師及臨床醫護人員，教授當地學員許多醫藥衛生領域之專業知識，並同時透過模擬真實的醫學院課堂設計與豐富多元實驗操作課程，建構離島醫學公費生未來返鄉服務的正向循環。

此次營隊共吸引63位高中學生報名參加，活動中除將醫學大學之諸多學科課程納入課表外，更是邀請到曾擔任署立雙和醫院副院長、臺北醫學大學附設醫院院長及臺北市立萬芳醫院院長的李飛鵬醫師，前來金門高中分享其豐富之臨床醫學經驗。在實際操作之課程方面，如食品保健實驗、牙體形態學實驗及生物科技學實驗等，使學員能夠體驗在醫藥衛生學群中，各種不同面相且專業所在；同時更是針對當今衛生保健衛教宣導核心議題，融入「食品保健」、「傳染病與疫苗防護」及「口腔保健」之課程。

另外，學員們也前往金門醫院進行參訪，藉由闖關講解的方式，除了使學員能夠親眼一睹醫院內醫護人員的工作環境與職務，也更加了解家鄉的醫療資源。

台北醫學大學楓杏醫學青年服務團今天在金門，展開為期3天的「金門縣高中生物醫學研習營」，期許能帶給當地國高中學生豐富的醫學專業課程及有趣的實驗。圖／縣府提供
台北醫學大學楓杏醫學青年服務團今天在金門，展開為期3天的「金門縣高中生物醫學研習營」，期許能帶給當地國高中學生豐富的醫學專業課程及有趣的實驗。圖／縣府提供

金門 北醫大 衛生局

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