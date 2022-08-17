政黨介入戕害大學自治 葉丙成：若當校長會扛下政治壓力

台大今天（8/17）舉辦候選校長治校理念發表會，由台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、電機系教授葉丙成分別進行40分鐘政見說明。面對近來學術倫理案件，葉丙成表示，若未來有幸擔任校長會幫台大扛下政治壓力，發生學倫案件就讓專業審定團隊客觀審查、公正處理。

葉丙成表示，學術倫理事件不同領域有不同專業，「只能說我相信專業。」但很不幸，最近幾件學術倫理都和政治相關，是對大學自治的戕害。若未來作為台大校長也不會是擔任裁斷角色，而是維持制度不被政治力干預，讓專業的人做該做的事。

葉丙成說，擔任校長必須有肩膀抵禦外界的言論壓力，讓專業的審定團隊做公立客觀審查、處分，若擔任校長會幫台大扛下政治壓力。

被問到要如何扛？葉則談到，台大教授雖多有自己的政治傾向，但心中也有一把尺，知道政治傾向不能帶入學術倫理。代表大多數教授不會被政治影響決斷，也是告訴政治勢力，「把手伸進校園，真的要冒得罪這麼多教授的風險。」也證明台大有專業判斷、有底氣和政治勢力說不。

葉丙成因創業背景，與業界關係深厚。台大校長管中閔上任時獨董一職曾引發爭議，葉被問到若擔任校長是否會利益迴避？葉丙成也回應，當時離開業界歸建台大後已辭去業界董事、執行長等職務，沒有利益衝突問題；現在於非營利組織兼職，由於屬公益性質，學校並無反對，僅於業界擔任顧問職。

葉丙成於治校理念上提出多項願景，希望將台大打造成亞洲第一的教授學院，希望與國際大師合作，引入團隊、人事、品牌、社會資本等資源，雖然薪水可能比不上新加坡或香港，但台大將是最能幫助教授成功的大學；學生有創業、就業等取向，盼給予資源輔佐各種志向的學生。

葉丙成也說，也希望台大成為最願意栽培行政同仁的大學，希望每年栽培五位最有潛力的主管去讀EMBA，「四年20位，有什麼改革做不成。」廣邀各界領袖為台大同仁開拓事業，讓台大變身為開創型行政人才搖籃。

葉丙成也建議，台大要以自身強項來跟世界招手，如尖端醫療、多元文化甚至地緣政治，「中美對槓有誰比我們看得更清楚。」台灣也是最保障學術、思想自由的大學，「是最自由的大學。」希望台大能將台灣獨特的價值讓世界看到。