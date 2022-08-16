嘉大楷模！前校長艾群獲頒十大傑出農業專家
嘉義大學前校長艾群獲頒今年第46屆十大傑出農業專家，立法院蔡其昌副院長親自頒獎表揚，消息傳回校園師生同感與有榮焉；嘉大校長林翰謙表示，前校長艾群研發量能及精神，實為嘉大楷模。
嘉大表示，前校長艾群也是生物機電工程學系終身特聘教授，於今年2月退休，1992年美國威斯康辛大學博士畢業，從事非破壞性檢測技術-音波判斷蔬果內部品質、1997年從事農產加工機械研究、1999年從事於農業自動化系統開發、2004年轉型研究生物微奈米機電工程生醫的介電泳生物晶片應用、2008年從事細胞力學、2011年從事腦機介面與腦波信號控制研究、2015年研究開發油電混合搬運車及2018年研究農業機器人研發，擔任教職期間更指導許多學生參加國內外競賽多次獲獎，對農業人才培育與科技發展不遺餘力。
校長林翰謙表示，艾群在嘉大服務期間研究計畫101件，執行計畫經費達1億5千299萬元，技術移轉金480萬元。曾獲得美國農業工程學會（ASAE）學術論文獎、中華農業機械學會論文獎、中華農業機械學會學術成就獎、中華農業機械學會教育成就獎、台灣生物機電學會學術成就獎，在嘉大更4次榮獲全校產學合作績效第一名，擔任校長期間仍不斷鑽研農業相關科技研發，整合嘉大研究量能，成立智慧型農業研發團隊，為台灣農業科技發展貢獻心力，其研發
量能及精神，實為嘉大楷模。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言