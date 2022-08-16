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智慧製造跨域整合人才培育聯盟計畫 跨20校組7產業聯盟

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
教育部啟動「智慧製造跨域整合人才培育聯盟計畫」，高雄科技大學舉辦工作會議。圖／高科大提供
教育部啟動「智慧製造跨域整合人才培育聯盟計畫」，高雄科技大學舉辦工作會議。圖／高科大提供

教育部為培養兼具製造、人工智慧以及ICT等相關技術人才，110年啟動「智慧製造跨域整合人才培育聯盟計畫」，高雄科技大學舉辦111年度第一次工作會議，邀請教育部智慧製造辦公室及7個跨校產學聯盟進行計畫執行模式、課程規畫及執行成果分享，培育學生具備跨領域的應用技術，精準結合專業知識與產業所需。

高科大表示，7個跨校產業聯盟有20所學校，包括：臺大、北科大、淡江、中原、元智、中央、中興、虎尾、東海、中山、正修、成大、臺科大、臺師範、中正、大葉、逢甲、高科大、南臺、崑山。

「智慧製造跨域整合人才培育聯盟計畫」主要是以跨校產學聯盟的方式，整合國內大學校院教學資源與產業需求，藉由跨領域整合與問題導向教學模式，從環境建置、課程模組延伸到實作調整、師資培訓及產業接軌，協助學校做跨校資源整合及支援，建立整體跨領域人才培育模式。此次工作會議也提供各聯盟學校互相觀摩、交流的機會，幫助未來調整並提升計畫成效。

高科大並安排參訪「產品整合設計暨試量產研發中心」、「多功能實習工廠」及「油氣壓實驗室」等智慧製造技術學習場域及實習生產線，讓各校計畫團隊能實際瞭解教育部的智慧製造跨域整合人才培育聯盟計畫，如何將智慧製造、人工智慧等最新產業生產技術融入學校的教學與訓練，學生又是如何在教學與實務並重的場域中，逐步培養出專業知識與產業即戰力。

高科大聯盟計畫主持人陳道星 及講座教授方得華指出，聯盟中心建構一個「教學+服務+研究的維運系統」，對於南部航太、金屬運具及機械設備產業的服務，可提供更即時且具整合效益的解決方案。南臺科大及崑山科大的師生能量，工研院與金屬中心的先導技術，向外鏈結到航太公會、螺絲公會及在地產業，如公準精密、富強鑫精密製造、世德工業與鴻君科技等公司，共同培育學生成為具備Domain Know-How跨領域應用技術的新時代智慧製造工程師。

「智慧製造跨域整合人才培育聯盟計畫」主要是以跨校產學聯盟的方式，整合國內大學校院教學資源與產業需求，高科大安排參訪「油氣壓實驗室」。圖／高科大提供
「智慧製造跨域整合人才培育聯盟計畫」主要是以跨校產學聯盟的方式，整合國內大學校院教學資源與產業需求，高科大安排參訪「油氣壓實驗室」。圖／高科大提供

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