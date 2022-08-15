台大校長候選人治校理念說明會 陳文章、張耀文打頭陣

台大第13任校長遴選正在舉行，台大從今天晚上到22日間擇定5天時間，舉行校長候選人治校理念說明會，9位校長候選人輪番上場。首場由台大工學院院長陳文章、台大電資學院院長張耀文打頭陣，兩人皆將校內募款、人才培育，以及留才、攬才、國際化想法列為重點治校願景。

陳文章以「打造世界級學府 展現百年的榮耀」為題發表治校理念。他表示，自己在工學院任職期間，替師生爭取良好教學環境，協助募款三棟館舍，另也在高教深耕計畫時期，爭取設置特色研究中心，三項院級講座、五項傑出學者，也設立研究生院長獎，協助土木系設置全英語教學學士班，優化招生與學習。

陳文章說，台大所面臨的挑戰，在新科技及新時代下包含數位化、智慧化、永續化、少子化、新冠疫情以及國際政治壁壘分明。尤其政府對高教投資經費不足，法規制度面經費欠缺彈性，導致延攬傑出師資不易，且校舍老舊，硬體建設不足，國際化環境待改善。

有關未來發展方向，陳文章共提出八項校務發展策略，除了發展重點領域教學研究，並強化傑出教師的攬才留才措施，培育具國際競爭力的學生，要建設智慧永續及國際化校園，優化人士及經費相關法規，加強募款和爭取資源。

除了推動國際化，陳文章也將台大校友作為重要資產，他表示，要設立校級募集傑出學者院及學術講座，鼓勵各學院優秀教師持續研究；另要設立台大椰林講座，包含台大國際講座、台大講座、傑出校友、傑出企業家等全校性專題講座。

他認為，校長應具有卓越的領導力，籌組優秀行政團隊，並擬定前瞻的策略規畫，以及傑出的執行力。陳文章也提到，「胸懷理想 勇於追夢」是他對學生的勉勵，也是對自身期許，若有幸擔任校長，將以學校進步及師生成就作為他的職責。

張耀文則以「正值誠信 團結共榮 打造更卓越的世紀台大」為題發表治校理念。他表示，在台大任教以來，年年接任行政職務，各單位業務皆有涉略，也曾獲電資學院院史上的九成二續任投票。他也在院長任內新設六個教授講座，捐款為前任時期2.2倍，另也推薦傑出校友獲選人數為全校最多，並在四年內成立6個新產學研發中心，力拼跨域合作。

張耀文點出，台大正面臨六大挑戰，包含資源面、人才面、教學面、研究面、國際面、責信面等不同取向，而校長工作之首，就是資源募集與活化。

張耀文表示，國內高教經費、永續基金都不夠，尤其經費使用彈性不足，台大政府經費僅佔四成，且持續下降，因此捐款必須要倍增，將擴大財務處專業募款和投資編制，建構捐款校友資料庫系統，深化連結。

張耀文也說，台大面臨薪資低、房價高、年金砍、制度僵、負擔重的困境與劣勢，他要提升新進教師薪資條件和創始補助，降低教學行政負擔，並建構以績效導向的常態獎酬、增加行政支援友善女性同仁工作與生育福利等。