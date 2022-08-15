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台大今起辦校長候選人治校理念說明會 9候選人輪番上陣

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台大第13任校長遴選正在舉行，台大將從今天晚上到22日間擇定5天時間，舉行校長候選人治校理念說明會。本報資料照片
台大第13任校長遴選正在舉行，台大將從今天晚上到22日間擇定5天時間，舉行校長候選人治校理念說明會。本報資料照片

台大第13任校長遴選正在舉行，台大將從今天晚上到22日間擇定5天時間，舉行校長候選人治校理念說明會，9位校長候選人輪番上場，預計在10月8日前選出新校長。

台大校長候選人均是台大教授，包括研發長李百祺、前代理校長郭大維、工學院院長陳文章、法律系特聘教授陳聰富、電資學院院長張耀文、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、文學院院長黃慕萱、電機系教授葉丙成、台大醫學院附設癌醫中心醫院院長楊志新，沒有外界人士參選。

台大校長遴選委員會今天起擇定其中5天的晚上時間，陸續安排9位候選人進行至校理念說明會。15日先由陳文章及張耀文登場，16日是李百祺及陳聰富、17日是黃瑞仁及葉丙成、18日是黃慕萱及郭大維、22日是楊志新。

台大指出，本次說明會採實體及同步視訊並行。實體說明會地點為校總區行政大樓1樓第1會議室，如不克蒞臨，各日現場有兩種視訊連結如下，可擇一點進觀看：

(一) WEBEX：https://ntucc.webex.com/ntucc/j.php?MTID=mbe6957422f63a7c4d05b64e7224ce6bb
密碼：0000

(二) GOOGLE MEET：https://meet.google.com/sus-pset-ddr
無密碼

台大醫院 校長遴選 葉丙成

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