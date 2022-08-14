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工時太長！科技男想重考台大醫科 網反勸不如回去讀「這科系」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，朋友從台大電機碩士畢業，之後進入聯發科，每天工作超過12小時，有天突發奇想「既然每天都花這麼多時間爆肝賣命，不如把時間拿去重考台大醫科」，貼文掀起熱議。 圖／ingimage
一名男網友表示，朋友從台大電機碩士畢業，之後進入聯發科，每天工作超過12小時，有天突發奇想「既然每天都花這麼多時間爆肝賣命，不如把時間拿去重考台大醫科」，貼文掀起熱議。 圖／ingimage

科技業薪資高，但工時長、工作高壓並不是每個人都吃得消。對此，就有一名男網友PO文表示，朋友從台大電機碩士畢業，之後進入發哥（聯發科），每天工作超過12小時，有天朋友突發奇想「既然每天都花這麼多時間爆肝賣命，不如把時間拿去重考台大醫科」，讓原PO不禁好奇發問「他這選擇是不是挺好的？」

該名男網友在《Dcard發文表示，朋友台大電機碩剛畢業1年，拿到發哥offer，幾乎每天從早上9點工作到晚上10點，甚至更晚，由於朋友滿聰明的，因此突發奇想「既然每天都花這麼多時間爆肝賣命，不如把時間拿去重考台大醫科，上了的話從大一開始讀起，約4年後就開始有薪水」。

朋友提到，這樣除了身體會比較健康，未來錢比較多，還可以再次體驗大學生活，同時因為有2、300萬存款，大學生活可以爽爽過，讓原PO忍不住上網發問「假設他有很高機率能考上醫科，他這選擇是不是挺好的？」

貼文一出，網友紛紛回應「我朋友讀醫的，他說醫生沒有比較輕鬆欸」、「你看到的有錢醫生都是熬過來的，操度絕對超乎想像，問題是你朋友熬得過來嗎？」、「醫師當然要在診所上班，一天看診3小時，才會輕鬆，在醫院上班，開刀值班、查房當然辛苦，錢也比診所少一半」、「醫生能躺著賺的只有那一點點人，我也肥宅工程師，但我每天中午才上班下午6點準時去運動，你與其叫他重考，不如好好準備面試，換個正常點的工作比較實在」；但也有人表示「可以啊，不過建議考牙，爽的時間稍微早一點」、「今年上榜生好多大學畢業的回去考牙醫」

台大 醫科 科系 聯發科 醫師 Dcard

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