分發入學三分之一科系招不到一半 180個科系招0人

111學年度大學分發入學管道於今天放榜。缺額總計1萬4493個，分布於51所大學，補教業者統計，今年分發入學管道共有1900個科系參與，650個科系招不到一半學生，180個科系於分發管道更是連一人都無招到。

受到少子化衝擊，根據考分會統計，今年51所大學出現招不滿人的狀況，公立大學22所、私立大學29所。文化大學招生名額多缺額亦多，今年缺額達2378個，全台最多；其次則為淡江大學1037個，以及義守大學1007個。

得勝者文教考試策略中心輔導老師藍天予表示，今年分發入學受少子化衝擊，老牌私校招生上也受創。分發入學管道1900科系參與，卻有高達650個系、將近三分之一開出的名額招不到一半學生，更有180個科系招生成績直接掛蛋。

綜觀統計數據，老牌私立大學文大65個科系組招不到一半學生、實踐大學33個、東海大學29個，輔仁大學也跌破眼鏡有6個系組招不到一半；國立大學方面，國立海洋大學、高師大與彰師大也有科系上榜。

若細觀部分學校，大同大學電機系、資訊工程系於分發入學只招到個位數，工業設計學系自然一組、工業設計學系社會二組均招不到人；文化大學法律系企業金融法制組，甚至台中教育大學英語學系同樣招到零人。

升學輔導專家劉駿豪表示，今年隨考招新制上路，學生對成績掌握度不夠、又無參考標準，不敢放膽填，導致部分公立學校科系也招不到人。再者，分發入學缺額多也不是學校辦學好壞、科系熱門與否的問題，而是學生數大大不夠。如果科系真的有特色，應盡量透過個人申請等管道盡量收學生，一年招生欠佳可視為震盪期，但若連續兩年招生狀況不良未來將很難翻身。

劉駿豪說，由於個人申請名額比例有上限，要看教育部會不會因應今年狀況調整，再者，今年沒有缺額的學校也要有心理準備，明年缺額勢必再擴大。