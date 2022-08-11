冷門科系仍輸中字輩？他搖頭曝頂大優勢 靠1職業輕鬆月入64K

就算是頂大讀冷門科系仍難逃低薪命運？一名交大網友並不這樣認為，並在Dcard上分享，很多人會覺得就讀頂大冷門科系，薪水可能會輸中字輩、甚至是地名學校的熱門科系，但他卻點出頂大的最強優勢，甚至靠1職業就能讓他月入64K。

談及就讀頂大的優勢，原PO指出，首先就是無論身在哪裡，都可以找到家教的工作。以原PO自身為例，他目前接了4個家教，時薪為800元、一次兩小時，相當於一個月就能賺25600元的零用錢，更不用說當作正職，每天工作4小時、週休二日，一個月薪水也有64000元，而且還是在很輕鬆的情況下，若再加把勁收入可能更可觀。

再者，原PO認為，商業群的佼佼者無論是投行、金融業的MA（儲備幹部），都被台、政、交大佔有一席之地，能進入這些產業的人在頂大中也有近40%；而竹科對於科系更是沒有特定要求，反倒是對於你的學歷、學校是否為頂大，加以篩選出你能否進入此產業，直言學校、能力才是重點。

貼文一出，多數網友見原PO家教薪資都感到驚訝，「時薪開800元還能同時找到4個學生？跪求教學」、「開這個價還能收到四個學生是真的很厲害，應該有除了學歷以外的厲害經歷和獎項吧」、「我怎麼都只能開到600元，這就是南北差距嗎」、「一小時800元真的有難度，應該是國高中理科有機會，認真跑教育產業的話，一年破200-300萬元也是有機會的」、「確實校名重要，家教我只能教國中生」。

不過，也有網友反駁，認為家教一職不是未來職涯的全部，「所以頂大生的出路就是當家教？」、「家教相對來的不穩定啊！而且你敢打包票，學生的成績一定能提升到父母的標準嗎？」、「一個月就能賺25600元的零花錢...這個不能做到一輩子，光這個就不成立」、「你接家教還是輸，以中字電資來講前期薪水可能跟你差不多，但是熬過新人期或是跳進1、2線年薪百萬很正常，更不用說年資增加、升職等等等，家教在這就遠遠被甩開了」。