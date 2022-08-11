成大方程式賽車隊發表第4代電動車「CK3.5」展新姿

國立成功大學方程式賽車隊發表第4代電動車「CK3.5」，目前模擬車輛極速約為110公里/小時，從零加速至100公里約3秒，新車將參與8月22、23日於台中麗寶國際賽車場舉辦的第二屆「FST台灣盃學生方程式聯賽」與各校好手一較高下，也為未來前進國際賽事預備戰力。

成大方程式賽車隊總工程師黃啟瑋說明，第4代新車改進了電池箱固定方式並增加鋼管強化車架以達到合規性；在輕量化目標下優化車殼、前翼、底板與尾翼等空力系統設計，並使用新材料與專業製程增加部件強度。

同時首次導入衍生式設計與採用金屬3D列印製造車輛部件，配合避震器更換，將車內懸吊機構減去一半重量，同時也改善電力系統的電路板設計以及使用車規電器連結器，在車體、底盤與電力上，利用一年的時間分別達到優化效果。

「未來世代的創新人才必須從系統端整合不同科技，因此方程式賽車隊的組成別具意義。」成大副校長蘇芳慶指出，氣候變遷使電動車成為全球熱門研究議題，而成大學生能將課程學到的知識加以運用到創新實作中，發表到第4代的新車，是很好的發揮。

成大機械系主任屈子正表示，從第一屆成員開始，學生團隊從設計、製造、測試，到整個車隊的經營與企業夥伴的互動，都學到非常多，但每年打造賽車都要好幾百萬，如果沒有企業夥伴的支持是無法辦到，因此非常感謝企業支持。

成大方程式賽車隊自2018年成軍至今邁入第5年，目前團隊共40人，背景橫跨理工、商管、規劃設計、社科、生科、電資等多元領域。總工程師黃啟瑋說，受疫情影響近年來許多社團活動被迫暫停，為延續車隊的軟體教學與硬體操作，車隊會事前準備好廠商提供的講義或說明書，再採用視訊或線上課程傳授新進學員，透過分派小型任務練習技能，延續車隊的經驗傳承。