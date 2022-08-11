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台大校友憶陳明通通識課 他在期末申論「狂讚1人」拿高分

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨桃園市長參選人林智堅的台大論文被認定抄襲，其指導教授、國安局長陳明通也被譴責未盡把關之責。圖／聯合報系資料照片
民進黨桃園市長參選人林智堅的台大論文被認定抄襲，其指導教授、國安局長陳明通也被譴責未盡把關之責。圖／聯合報系資料照片

民進黨桃園市長參選人林智堅9日遭台灣大學認定論文抄襲，撤銷碩士學位，此爭議也引發外界質疑陳明通作為指導教授未善盡把關之責，日前就有一名修過陳明通課程的台大校友曾透露，陳明通授課「自有一套評分標準」，期末考只要順其立場作答，不用上課也能輕鬆過關。

一名台大校友在PTT發文點評陳明通的授課風格，並附上他在99學年度第1學期的成績單，佐證其上過陳明通的通識課「本國憲法導論」。他坦言，當時自己沒有專心上課，都拿著電腦去教室打線上遊戲，甚至有許多人直接缺席，但大家通常都能拿到不錯成績，「因為只要吹捧民進黨就能得高分，評分標準只有期末兩題申論題，根本不用去上課」。

他更指出，其實陳明通並沒有非常吹捧民進黨，而是更加讚揚前民進黨主席兼前桃園縣長許信良，甚至會為了許信良批評民進黨，摸清老師的政治傾向後，他期末就秉持著「許信良，我的超人」寫申論題拿到82分，完全沒去上課的同系高材生則因為只聽說要吹捧民進黨拿了75分，他對此調侃道，「可見明通師這堂課的評分標準是十分有鑑別性的 不像外界所傳不用去上課」。

他還提及，台大還有另一堂通識課「世界經濟導論」的教授是國民黨大佬，讓他十分錯亂，「兩堂課聽下來，一個大讚ECFA，一個猛批ECFA，簡直要精神分裂」。不過他並無全然否定陳明通的授課方式，「平心而論，內容除了吹捧民進黨之外，還算是邏輯通順有料」、「另外這種課就是通識課不用太執著有沒有料，就當作是聽聽多元意見」。

內文中他也為台大平反，「台大碩的確是比學士好考，因為所就比較多，但也不至於是學店啦，『有些』在職專班就真的⋯⋯」，他還聽過有些學校更誇張，教授會要求碩士生幫EMBA的人寫論文，導致學生非但自己的論文趕不完，還被要求優先處理EMBA的論文，有人甚至因此體力不支而病倒。

網友們看完這篇文章紛紛留言諷刺，「台大由你玩4年」、「真的有料」、「敦品勵學，愛國愛人」、「我絕對不修沒意義的營養學分，根本浪費生命，除非必修」、「本憲大一必修啦，不然誰要選這種課」、「憲法考超過80都給respect」。

陳明通 林智堅 台大 通識課 2022大選 選民論戰

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