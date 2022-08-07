禍不單行！台大教務處官網遭駭換圖 研發處網頁也淪陷

美國眾議院議長裴洛西訪台後，台灣多個政府網站遭駭客攻擊，被換上與中國大陸相關的圖片或字樣，沒想到台灣大學今晚也淪陷，不僅教務處網頁傳出災情，就連研發處也中鏢。有網友發現，台大教務處網頁今晚被換上「世界上只有一個中國」的紅背景圖片，稍晚也有學生發現研發處網頁也被換上「世界上只有一個中國」的紅背景圖片。

有台大學生先是截下教務處網頁遭入侵的圖片，分享在臉書NTU交流版，可見網頁大面積被換上斗大的「世界上只有一個中國」標語，且背景為深紅色，也吸引學生留言表示「老大哥也在看這篇文」、「相信很快又會上微博熱搜了」、「論文相似度指標也流出去了嗎」。