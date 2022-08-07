台大教務處官網被駭「只有一個中國」 學生：偉哉資安

美國眾議院議長裴洛西訪台後，台灣多處公部門網站及系統遭駭客攻擊，沒想到連台灣大學教務處網站也淪陷。有網友發現，台大教務處網頁今晚被換上「世界上只有一個中國」的紅背景圖片，有台大學生在交流版嘲諷「偉哉台大資安」，但目前該網頁已無法顯示。

有台大學生發現教務處網頁遭駭，且被換上斗大的「世界上只有一個中國」標語，且背景為深紅色。台大學生截圖在臉書NTU交流版，也吸引學生留言表示「老大哥也在看這篇文」、「相信很快又會上微博熱搜了」、「論文相似度指標也流出去了嗎」。