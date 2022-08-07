數學物理都不會！她曝讀「醫學系」很簡單 網揭內幕：真的不難

普遍來說，大學時期就讀的科系攸關未來的職涯發展、社會地位、薪資等，其中「醫學系」更被許多學子視為第一志願。然而，近日就有一名女網友PO文指出，男友說醫學系都在背東西，數學物理都不會，因此無法教她功課，貼文引發網友熱烈討論。

該名女網友在Dcard以「醫學系的課業其實很簡單」為題發文，表示男友親口對她說，「其實醫學系都在背東西，只是錄取門檻比較高而已」，讀了4年數學物理什麼的都不會，也沒辦法教導原PO功課。

貼文一出，立刻掀起網友熱議，紛紛回應「搞不好只是不想當妳的免費家教而已」、「數學物理4年沒碰，我相信大多數人都會忘掉的」、「不要把他的很簡單當成妳的很簡單，除非妳能跟他站在同一個高度」、「難道看醫生時，醫生會問妳加減乘除嗎」、「我覺得要能背得好也是一種天份欸」。

還有過來人表示，「美國的醫學系很多都是社會組背景，台灣就...」、「基本上就是一直背啦，滿可惜當初指考物理97，上大學用不到」、「我認識的醫學系書卷，拿到皮膚科，也說自己其實頭腦很簡單，只有背而已，他們眼界跟普通人不一樣」、「內容老實說不算難，但我超不會背書，唸書都要唸好幾遍才勉強記得起來」、「除非妳的讀醫學系只求讀完不求考執照，只求讀完應該真的不難」。