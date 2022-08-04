僑生、外籍生搶輸大陸 馬來西亞生源連年遞減

據教育部十年來大專校院境外生概況數據，106學年起陸生來台數開始衰退，107學年起政策轉為新南向國家，但近年中國大陸對馬來西亞學生釋出利多，僑生、外籍生轉而傾向往大陸就學，也讓馬國整體境外生數連四年下跌。

馬來西亞因龐大華裔族群過去均為境外生、僑生基本盤，但自106學年學生數來到高峰1.7萬人後，近四年來人數已逐年下跌，110學年約1.2萬人。

義守大學國際長吳岱栖表示，近年馬國華裔社群也面臨少子化，學生基數減少，另一方面大陸與馬國華僑近年關係良好，提供優渥獎助學金，讓僑生、境外生都更傾向到大陸就學。再者，馬國近年也盼成為東南亞高教大國，陸續成立可供華人就讀的大學，都讓學生傾向留在本地或往大陸發展。

銘傳大學國際教育交流處處長劉廣華也說，近年馬國政府將新山、吉隆坡、檳城等都會區三所華文體系學院均升格為大學，讓華裔子弟都能選擇於國內就學，便削弱了來台誘因。

越南生近十年則呈現逐年攀升，從101學年僅3918人，攀升至110學年1萬8755人，躍升為境外生最大生源國。海外聯合招生委員會指出，台灣相較歐美學費、生活費較低廉，加上中文優勢，都讓越南學生傾向來台就學。

再者，海聯會也分析，越南生來台多投入新南向產學專班，在於越南國內如胡志明大學等近年多已發展出一套校企模式，大學對接越南國內企業，將企業學習納入課程。越南大學端的改變，也促成越南生較能接受新南向產學專班模式。

另外，香港學生近年受政治局勢影響，學生來台數不減，但澳門生105學年達人數高峰後便逐年下降，至110學年僅剩2528人。劉廣華分析，澳門學生基數少當地大學就可容納多數生源，加上鄰近廣東珠海赴陸更方便，都會影響來台意願。