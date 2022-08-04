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東海大學法國在台協會「發射火箭」 共推太空教育

中央社／ 台中4日電

國立自然科學博物館、東海大學法國在台協會，今天在東海大學共同「發射火箭」宣示三方合作，在推動太空、永續議題上，說明法國政府持續協助台灣發展太空教育。

東海大學今天發布新聞稿表示，為打造太空及地球環境永續議題，法國在台協會學術合作暨文化處聶安彤博士（Dr. Antoinette NEYRA）、東海大學校長張國恩、自然科學博物館科教組助理研究員王斌威等人，今天在東海大學火星基地進行火箭發射儀式，藉由代表東海大學以及法國的兩支火箭，開啟雙邊未來合作。

東海大學校長張國恩說，東海大學過去與自然科學博物館舉辦全國火星任務競賽，在火星生存及太空議題上，以智能車避障賽、火星降落等科學競賽方式，和高中生產生互動連結，邀請法國在台協會合作，讓台灣科學教育更豐富多元。

張國恩指出，東海大學針對聯合國的永續議題積極在課程和軟硬體上努力耕耘，未來與法國在台協會合作，更能將火星任務競賽推向國際。

法國在台協會學術合作暨文化處聶安彤博士表示，未來與東海大學合作火星任務，除引入法國太空科技科普能量，還有極端氣候變遷下的永續議題，期望能對台灣學生帶來更多衝擊。

東海大學 法國 火箭

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