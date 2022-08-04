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踏查文本景點推高雄文學趣遊 中山大學打造旅遊指南

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「一杯港都口味」團隊至蓮池潭，感受葉石濤〈舊城一老人〉中沿著池畔散步的日常。圖／中山大學提供
「一杯港都口味」團隊至蓮池潭，感受葉石濤〈舊城一老人〉中沿著池畔散步的日常。圖／中山大學提供

中山大學中文系高教深耕計畫「中文思辨與表達」課程與高雄文學館合作，舉辦「西灣旅行社：高雄文學趣遊」線上跨班成果發表會，結合文學作品與旅行路線，規畫多條2天1夜的文學旅遊指南，包括鹽埕五金街、蓮池潭、旗津、柴山等在地景點，展現學生對高雄的深度觀察。

「中文思辨與表達」課程由中山大學中文系助理教授吳孟謙、副教授鍾志偉共同籌畫，以「西灣旅行社：高雄文學趣遊」為主題，由高雄文學館精選高雄作家作品30餘篇，透過作品中提到的高雄地景作為學生的閱讀與踏查參考，文本的選擇則是以中山大學周邊地區為核心向外延伸。

修課學生分成不同的小組，透過和組員的商討、合作，一起根據文本，規畫出在地文學之旅。課程經歷一個學期，學生結合食宿交通和在地文學景點，從中山大學出發，策畫不同特色路線，並將踏查心得化為旅遊指南，製作成網頁呈現。

中山大學中文系副教授林芷瑩表示，學生規畫的路線各有特色，有些充滿美食，有的關注書店，有的回顧高雄的歷史。「2022倒帶逆旅（高雄•歷史巡禮）」團隊參考5本書，規畫旗津及鹽埕五金街行程。

可到旗津30年老造船廠感受〈舊島電話〉文中的海味、輪機味、重油以及引擎震動，或是至砲台體驗佐藤春夫迎著海風散步的輕鬆；也可沿著鹽埕綠廊遙想王希成在《開工了，高雄》中反思五金街哀樂的前世今生，團隊還訪問丸江五金行老闆江明亮，細數百年五金行點滴。

「一杯港都口味」團隊搭配〈流年埋金山〉安排柴山步道探訪，至左營蓮池潭感受葉石濤〈舊城一老人〉中的心情，走讀〈空白海岸〉中描寫的左營眷村，循著〈流動的盛宴〉踏訪蚵仔寮，認識轉型為觀光漁港的傳統漁村。甚至連住宿地點也參考文本，精選言叔夏〈一九九九〉中對高雄火車站今昔對比的描寫。

學生反映，制定路線時正值疫情高峰，需要走訪各區風險較大，但在過程中也對城市更加熟悉，大家走訪了很多從前不會去的地方，將會是美好的回憶。「西灣旅行社：高雄文學趣遊」網頁 https://reurl.cc/x9rxr5 。

「2022倒帶逆旅（高雄‧歷史巡禮）」實地走訪砲台，體驗佐藤春夫筆下路線。圖／中山大學提供
「2022倒帶逆旅（高雄‧歷史巡禮）」實地走訪砲台，體驗佐藤春夫筆下路線。圖／中山大學提供

中山大學 旅行社 高雄文學館

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