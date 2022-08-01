台大新生頭痛！看不懂「迎新傳單」 學生會幹部：99%台灣人是文盲

開學季將至，新生們開始熟悉校園環境。不過，有台大新生拿到今年的迎新傳單，抱怨只有英文版與台語版，導致看不懂。沒想到學生會幹部傲慢回覆「99%的台灣人是文盲」，此驚人言論流傳至各大網路論壇，掀起各方激辯「演變成大亂戰」。

「Dcard」台大版一名網友發文指出，今年的迎新傳單紙本只有英文跟台語，有新生抱怨看不懂感覺像文盲，豈料，「學生會文化部本土語言小組成員」回應「自信點，把『我感覺』拿掉。在中華民國的文化刨根族群洗清政策下，99%的台灣人確確實實就是文盲沒錯，我們只能用中國殖民者和英美殖民者的語言溝通。但，我們可以選擇學習而非抱怨」

該學生會幹部表態，義務教育自2001年納入本土語言，所以28歲以下的多數台灣人除了客語或族語族群，都應該要看得懂。而如果你是客家人，則理當應該看懂客語文，原住民也是。他更反擊「有問題的是你的老師、你的學校、你的家長，或許還有你自己，但真的不是使用者」。

「巴哈姆特」一名網友認為，「語言是拿來溝通的，文宣要讓所有使用者都能看得懂才是最重要的吧！」，義務教育的國文課節數遠高於台語課，學測國文科也不是考台語，幹嘛說看不懂是老師學校家長甚至閱讀者本身有問題。

隨後，有新生發現「臺大學生會 NTUSA」粉專另有提供網頁中文版和客語版，部份網友表示，「我是客家人，但我看不懂」、「可是我爸媽客家人也看不懂」。不過，有人解釋「這真的要有辦法唸出來才懂」，甚至有香港人前來力挺「曾經讀過台大的香港人路過，這樣的客家話其實隨便看都看得懂，台灣人連自己島上存在兩百多年的語言應該要有的文字都看不懂，只是認識北京的語言」。

網友們紛紛留言，「那他們就在自已的小圈圈自嗨吧，用文化道德綁架新生，很華腦」、「中華民國寫中文很困難嗎」、「原來新的文盲定義是不會使用本土語言，看來需要一次新的台灣文學論戰了」，甚至猜測「應該是為了去中國化，所以提倡台語的使用」、「反正日後要從政，提早開始抱大腿」，甚至有人反駁「他們是不是忘記台語漢字也是中國人發明的？」