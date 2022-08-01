大學校長換新血 李蔡彥：科技與人文結合

政大、中教大、屏大、屏科大等國立校長換新血！教育部長潘文忠1日細數現任校長的功績，並獻上恭賀。新任政大校長李蔡彥接受聯訪時表示，在資訊時代下，政大作為人文大學，應擔當人文與資訊科技接軌的角色。此外，體育大學與金門大學校長續任，也於典禮中一併致送聘書。

高教大方向

教育部長潘文忠先列舉4校卸任校長李蔡彥、郭伯臣、陳永森與張金龍等任內的成果，如技術創新、智慧管理、完善教源、跨域合作與推動國際化等項目各有建樹。他接續指出，體育大學與金門大學兩位續任校長的建樹，並獻上祝福。

政大卸任校長郭明政指出，高教有幾個大方向：「國際化」、「在地化」、「數位化」與「大學社會責任」，致力將知識轉換為科技、社會與文化上的能量。他舉例說，該校加入由陽明、清、交與中央組成的「台聯大」，讓原本單打獨鬥的政大能變成跨縣市合作，盼能持續推動在地校園的橫向合作。

新任校長李蔡彥表示，現在是資訊科技發達的時代，但應與人文結合，甚至作為推動人文的助手，尤其政大是人文社會的大學，更應該扮演這樣的角色。當被問到政大對雙語政策有沒有擘劃時，李蔡彥回應，推動國際化是學校持續在做的事情，政大內部也有各種不同的語種，不會因為雙語政策就獨尊英語。

四所大學校長換血

政治大學新任校長李蔡彥為史丹福大學機械系博士，曾任教育部資訊與科技教育司司長；台中教育大學新校長郭伯臣為普渡大學電機暨資工博士，在該學校耕耘多年；屏東大學校長陳永森為台大地理環境資源所博士，曾任屏東縣政府建設局局長；屏東科技大學校長張金龍則為德國斯圖佳特大學工學博士，在屏科大耕耘多年。

此外，國立體育大學校長邱炳坤與金門大學校長陳建民2名校長續任，也在典禮中一並致送聘書。

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