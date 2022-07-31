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輔大鐵馬環台第13度出發 為籃球隊募款盼注入更多資源
不受疫情影響，輔仁大學鐵馬環台活動連續舉辦13年，今天上午出發，從7月31日至8月10日，由西部往東部，預計環台11天，全程超過1千公里。輔大表示，今年主題是為輔大籃球隊募款，期待注入更多的運動資源。
出發前，神父林之鼎為車隊祈福。林之鼎說，鐵馬環台活動是輔大師生對生命、土地的熱愛，以更親切的方式，貼近台灣的人和土地。正如教宗方濟各引用非洲諺語，一個人走得快，一群人走得遠。車隊不是一個人，而是一群人。活動不只是單車之旅，更是生命之旅。
輔大副校長謝邦昌今天代表校長江漢聲勉勵學生，祝福活動順利圓滿。謝邦昌說，永續發展是對地球的責任，而鐵馬環台是最好的見證。鐵馬環台活動連續第13年，學生騎車代表學校，傳播鐵馬和天主教精神，已經成為輔大的品牌。
輔大表示，此次鐵馬環台由體育系副教授王建畯領隊，騎乘與工作人員合計80人。輔大附設醫院並派出醫護人員隨行醫療照護。輔大鐵馬環台每一年都有特殊意義的主題募款，今年主題是為輔大籃球隊募款，期待注入更多的運動資源。
活動預計拜訪教會、校友企業和台中、台南、高雄校友會等。校友和各界贊助包括喬山健康科技股份有限公司、大成不銹鋼工業股份有限公司、台明將企業股份有限公司、佐儀股份有限公司、巨大機械工業股份有限公司等。今天行前並得到會計系傑出校友黃譓宇和新莊泰山企業等贊助勉勵。
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